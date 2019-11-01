مايا مرسي: احترام المرأة وتقدير دورها واجب وطني

"كل التحية والتقدير إلى المرأة الأفريقية القيادية الناجحة التي رسمت لنا الخطوط الأساسية لمنهاج عمل بكين الذي نحن بصدد الاحتفال به الآن، فكل التحية للنضال والنجاح والمثابرة فأنتن من كتبن التاريخ وحملتم لنا مستقبل واعد".



بهذه الكلمات استهلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة كلمتها اليوم خلال مشاركتها في جلسة العمل الأولى وجاءت ضمن فعاليات اليوم الثاني للاجتماعات الوزارية من الدورة الرابعة للجنة الاتحاد الأفريقي الفنية المتخصصة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة المنعقدة بمقر الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا في الفترة من 31 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2019.



أكدت الدكتورة مايا مرسي أن إسراع الخطة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة يرتبط ارتباطا وثيقًا بتحقيق تمكين المرأة، مشيرة أنه يجب علينا التركيز على إدماج مبادئ المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة كلها وليس فقط الهدف الخامس، ويعتبر الهدف الخامس هو أحد المحركات الأساسية لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة.



وأشارت أن ذلك يتطلب منا تضافر الجهود للتأكيد على زيادة نسبة تمثيل المرأة في البرلمانات، وإتاحة فرص المشاركة العادلة في جميع المناصب القيادية دون أي تمييز ضدها، إلى جانب العمل على تحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي لها من خلال توفير الخدمات الأساسية للمرأة لمساندتها للمشاركة في سوق العمل وتوفير الحماية الاجتماعية لها.



وأوضحت دكتورة مايا أنه لا يمكن تحقيق أهداف التنمية المستدامة دون تحقيق الحماية الكاملة للمرأة من جميع أشكال العنف والتمييز ضدها، وتعميم مراعاة مبادئ تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين في جميع القضايا والمجالات، وإتاحة البنية التحتية التي تراعي الاحتياجات الأساسية لها، كما يجب العمل على تعزيز استخدام المرأة للتكنولوجيا.



ووجهت الدكتورة مايا مرسي رسالة إلى المشاركين في الدورة الرابعة أكدت خلالها أن المرأة هي البنية الأساسية لتقدم المجتمعات وعليه فإن احترام المرأة وتقدير دورها هو واجب وطني والتزام لا غنى عنه من أجل مستقبل أفضل، مشيرة أن مسئوليتنا أمام التاريخ أن نطلق العنان للمرأة ونفتح أمامها جميع المجالات، فتيات اليوم هن سيدات المستقبل وهن من يرسمن نصف مستقبل دولنا، لذلك علينا أن نعمل على تمكين المرأة من خلال أن نقدر المرأة لذاتها ونثق في إمكاناتها، أن تتوفر للمرأة الخيارات ويكون لها الحق في تحديد اختياراتها، وأن يكفل للمرأة الحق في النفاذ إلى والحصول على الفرص والموارد والتكنولوجيا الحديثة، أن يكون للمرأة الحق في تملك القدرة على التحكم في مقدرات حياتها، أن تكون للمرأة القدرة على التأثير في اتجاه التغير الاجتماعي.



يذكر أن الاجتماعات تعقد هذا العام بعنوان "الدورة الرابعة للجنة الفنية المتخصصة للاستعراض الأفريقي للذكرى الخامسة والعشرين لإعلان ومنهاج عمل بكين (استعراض بيجين +25) تحت شعار "أعمال حقوق المرأة من أجل مستقبل متساو"، وتهدف إلى استعراض والاحتفال بالتقدم الكبير الذي تم إحرازه في أفريقيا في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من خلال تنفيذ المواثيق العالمية والقارية مثل إعلان منهاج عمل بيجين، وعقد المرأة الأفريقية، وصندوق المرأة الأفريقية، واتخاذ مزيد من الإجراءات الملموسة لتسريع التنفيذ.



ويشارك في الدورة العادية الرابعة للجنة الاتحاد الأفريقي الفنية المتخصصة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ممثلين عن الدول الأعضاء ال49، وممثلين عن المجموعات الاقتصادية الإقليمية الكوميسا وإيجاد، كما حضر اللجنة الفنية المتخصصة أيضا البرلمان الأفريقي، منظمة المرأة الأفريقية، ومركز الاتحاد الأفريقي الدولي لتعليم النساء والفتيات في أفريقيا، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني، ومنظمات حقوق المرأة، والمنظمات النسائية الشعبية، والقادة التقليديون، وزعماء الدين، ومنظمات الشباب من جميع أنحاء القارة، كما يشارك في الاجتماع أيضا كبار النساء الأفريقيات اللاتي شاركن في مؤتمر بيجين لعام 1995.