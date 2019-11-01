"يسري": هدف ملتقى شباب الحدود دمج البيئات المختلفة ثقافيا

قال أحمد يسري رئيس ثقافة الشباب والعمال بهيئة قصور الثقافة، إن الهدف من الثقافى الثانى لشباب الحدود، هو دمج البيئات المختلفة ثقافيا من شمال وجنوب سيناء، سيوة، مطروح، حلايب وشلاتين، وأسوان، والوادى الجديد، والقاهرة، ونقل هذه الثقافات بين المشاركين للخروج فى نهاية الملتقى بالدمج والانتماء للوطن.



وأقيم اجتماعا تحضيريا للتعارف بين الشباب المشاركين بالملتقى وتكوين أعضاء الورش الفنية والأدبية وفق ميولهم والتعرف على المتدربين.



وتتضمن فعاليات الورش ورشة حرف بيئية "خيامية" تدريب إشراف عماد إبراهيم، ورشة حرف بيئية "الطرق على النحاس" تدريب جلال عبد الخالق، ورشة حرف بيئية "مشغولات جلدية" تدريب الدكتور ماجد حماد، ورشة دراما مسرح للمخرج شاذلى فرح، ورشة أدبية تدريب الشاعرة "عليه طلحة".