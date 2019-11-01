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ماكرون يخاطب الجزائريين في ذكرى اندلاع ثورتهم ضد الاستعمار الفرنسي
الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 09:56 م
وجه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خطابا للشعب الجزائري بمناسبة الذكرى الـ 65 لاندلاع ثورة التحرير الجزائرية.
وكتب ماكرون في تغريدة له على موقع "تويتر": "بمناسبة العيد الوطني الجزائري، أوجه خالص تحياتي للشعب الجزائري وأشيد بروح المسؤولية التي يتمتع بها في هذه المرحلة المهمة جدا من تاريخه".
وأضاف: "أتمنى أن يتمكن أصدقاؤنا الجزائريون من تجاوز التحديات المستقبلية عبر الحوار وبكل حرية".
وتأتي رسالة ماكرون في الوقت الذي تشهد فيه البلاد احتجاجات شعبية مستمرة منذ 22 فبراير المنصرم.
وكتب ماكرون في تغريدة له على موقع "تويتر": "بمناسبة العيد الوطني الجزائري، أوجه خالص تحياتي للشعب الجزائري وأشيد بروح المسؤولية التي يتمتع بها في هذه المرحلة المهمة جدا من تاريخه".
وأضاف: "أتمنى أن يتمكن أصدقاؤنا الجزائريون من تجاوز التحديات المستقبلية عبر الحوار وبكل حرية".
وتأتي رسالة ماكرون في الوقت الذي تشهد فيه البلاد احتجاجات شعبية مستمرة منذ 22 فبراير المنصرم.