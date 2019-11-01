إرادة الجيل ينظم زيارة لشباب الأمانة العامة بمجمع الأديان

نظم حزب إرادة جيل زيارة لشباب الأمانة العامة في منطقة مجمع الأديان بمصر القديمة شارع المعز والأزهر الشريف والأهرامات وعدة أماكن سياحية، لتدريبهم على شرح هذه المناطق الأثرية وزيادة الوعي الأثري.



وأضاف حزب إرادة جيل أن الشباب المشارك عبروا عن استفادتهم من الزيارة، وشكروا الأمانة المركزية للشباب، وطالبوا بتكرار مثل هذه الزيارات لعدد من المناطق والمتاحف الأثرية في القاهرة والجيزة والمحافظات.