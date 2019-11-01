إطلاق 11 صاروخا من غزة تجاه مستوطنات الغلاف

دوت صفارات الإنذار، منذ قليل، داخل مستوطنات غلاف قطاع غزة المحاصر.



ورصد الاحتلال الإسرائيلي إطلاق 11 صاروخا من قطاع غزة، 7 منهم فقط تخطت الحدود، وسقطت بعدة مناطق بالغلاف، حسبما أذاعت القناة الثانية في تلفزيون الاحتلال.



ونظم الفلسطينيون، اليوم، جمعة "يسقط وعد بلفور" ضمن فعاليات مسيرات العودة الكبرى على حدود غزة.



وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أن الطواقم الطبية تعاملت مع 59 إصابة مختلفة منها 34 بالرصاص الحي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق قطاع غزة.



وانطلقت مسيرات العودة منذ 30 مارس 2018، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 300 شخصا، وإصابة أكثر من 38 ألف آخرين.