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فيديو.. توفيق عكاشة: هذا نموذج لقائد دولة دمرها بسبب أحلامه

السبت 02/نوفمبر/2019 - 02:37 ص
جريدة الدستور
أحلام عبدالرحمن
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قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن هتلر كان رجل طموح يحلم بملك العالم، فأخذ بلده وأوروبا كلها معه، وألقى بهم في التهلكة، فأحلامه دمرت ألمانيا.

وأضاف "عكاشة"، خلال تقديم برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة": "أمريكا والاتحاد السوفيتي دمروها، وهذا نموذج لقائد دولة دمر ألمانيا، وهي أعظم دولة في العالم في الصناعة، حيث يوجد تنافس شديد جدًا بين العلم الألماني والعلم اليهودي، وهو أحد أسرار كرههم لبعض".

وأردف: "استغل هتلر العلم الألماني، بدل من جعله لصالح ألمانيا في تدمير ألمانيا".
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