المخرج روس كاوفمان: دخلت عالم السينما عبر كتاب.. والأفلام الوثائقية صار لها جمهورها (حوار)

أحاول التغلب على ضعف الإنتاج.. وتعلمت مهارات الصناعة



استضافت الإسكندرية الأسبوع الماضي المخرج الأمريكي روس كاوفمان، والذي يحوي رصيده أكثر من اثني عشر فيلمًا وثائقيًا، وحصد العشرات من الجوائز على أعماله، منها جوائز إيمي وصندانس، كما أنه حاز عام 2005 على جائزة الأوسكار لأحسن فيلم وثائقي، لإلقاء محاضرات لمجموعة من صُنّاع الأفلام الشباب لمدة ثلاثة أيام بمدرسة الجزويت السينمائية، والتي اختتمها بعرض لأفلامه ومحاضرة مفتوحة بمكتبة الإسكندرية. وخلال زيارته، تحدث كاوفمان عن السينما الوثائقية، وأعماله، والقصص التي يأمل في أن يحكيها من خلال عدسته.



- حدثنا عن عملك في مجال الأفلام الوثائقية؟

أنا شغوف بالأفلام على اختلافها، سواء الوثائقية أو التسجيلية أو الروائية، وأعشق القصص أيًا كانت. الأمر يتعلق بحكي القصص، ربما لم أقصد أن أتخصص في هذه الأفلام، ولكني بدأت بها ووجدت نفسي في هذا المجال".



- أنت مخرج ومنتج وكاتب.. هل العمل في الأفلام الوثائقية يتطلب كل هذا؟



العمل في الأفلام الوثائقية يتطلب منك معرفة التفاصيل الخاصة بالعمل كله حتى يخرج حسبما تريد. في البداية كنت مساعد إنتاج أقوم بتوفير كل ما يلزم للانتهاء من العمل، وكنت سريع التعلم، ووجدت أن الطريقة الأمثل لرواية القصص، خاصة الوثائقية أو المستقلة، هي أن أقوم بعمل مونتاج الأفلام بنفسي. هكذا تعلمت المونتاج وهو طريق سريع ومهم للإخراج.



- هناك الكثير من الأجزاء الصعبة في صناعة الفيلم التي تشكل تحديًا كبيرًا خلال العمل.. ما أكثرها صعوبة في رأيك؟

الوصول إلى قصة جيدة وصناعة فيلم متوازن. دائمًا ما أفكر في قصة طبيعية في ظلعدم وجود أموال كافية وهو أمر أحاول دائما التغلب عليه، وهو أمر صعب لأغلب صناع الأفلام الوثائقية، ليس في الولايات المتحدة فقط بل في كل مكان بالعالم .



- لماذا اخترت صناعة الأفلام غير المربحة؟

أنت لا تختار هذا الشئ ولكنه من يختارك. أنا أحمل شهادة في التجارة وأخرى في التسويق ولم أكن أعرف ماذا أريد، وكنت أعمل خلال دراستي في مكتبة، وفي إحدى المرات وجدت كتابًا عن السينما هو "عناصر الفيلم" للكاتب لي بوبكر، فتح شهيتي للمزيد من قراءة الكتب عن السينما وصناعة الأفلام، وهكذا بدأت طريقي في عالم صناعة الفيلم.



-ما هو سر نجاح بعض الأفلام الوثائقية عن غيرها؟

لو كنت أعلم هذا السر كانت الأمور ستتغير كثيرًا، لكن هناك الكثير يحبون هذا العمل لأنهم يحبون إحداث فارق ما أو نوع من التغيير، فهم يقابلون الكثير من المواقف والشخصيات ويقومون بانتقاء قصة قد تقوم بإحداث تغيير ما. هناك من يصنعون أفلام حول أشياء بعينها ويبدو شغفهم الخاص بها، لكني شغوف بعدة أشياء وليست الحياة البرية فقط. دومًا هناك نقطتين تحدثان فارق في اختياري للقصة هما أن يكون لديك شخصية عظيمة وقصة عظيمة.



من الأمور المثيرة في العمل بالأفلام الوثائقية أنك تعرف كيف تبدأ، لكنك لا تعرف كيف ومتى تنتهي، وهو في الكثير من الأحيان شئ مثير للقلق لدى الكثير من صُنّاع الأفلام، منهم روس الذي يقول "في بعض الأوقات أتساءل ما إذا كان لديَّ فيلم حقًا، وهل سأحصل على شئ ما بعد كل ما أفعل. أنت تذهب إلى الفيلم بعينين مفتوحتين وتنتظر ما الذي سوف تراه. لذا تبدأ عملك في السعي وراء القصة، بعدها تبدأ في عمليات المعالجة والتي قد تكون فيها وحيدًا، وإذا استطعت الصمود لفترة كافية خلال كل هذا فسوف تحصل على ما تريد، لذا فالصبر ومعرفة ما الذي أريده حقا هو أحد الأمور الهامة بتلك النوعية من الأفلام".



- ما الذي يدفعك إلى صناعة فيلم؟

عندما يحدث شيئًا أو يخبرني شخص ما عن شئ أقول لنفسي هذا شئ عظيم يجب أن أصنع منه فيلمًا. هذا فيلم رائع يجب أن أصنعه، ومعالجة هذا الأمر تستغرق وقتًا طويلًا. أتذكر أنني قابلت امرأة فقدت ابنها منذ ثلاثين عامًا في جبال كاشمير وقضيت معها ثلاث ساعات. عندها فكرت أنني يجب أن أصنع هذا الفيلم، ربما كان شيقًا لكنه في الوقت نفسه كان مخيفًا للغاية.



- هل تصمد الأفلام الوثائقية وسط التطور التقني السائد حاليًا؟

الجميع لديهم كاميرات المحمول التي يُمكنهم بها تسجيل أي لحظة، والجميع لديهم قصة ما، ووجود هذا الكم من الكاميرات يجعل هناك كم هائل من المواد التي يمكن تحويلها إلى أفلام ما يجعل الانتقاء أمر شديد الأهميةفليس كل شخص يعرف كيف يروي القصة. هذا يساعد لكنه لا يصبح عقبة.



- ما العوامل التي تُساعد صانع الفيلم؟

الموهبة عامل هام بالقطع لكن لابد من التعلم كذلك، بالنسبة لي أمر ممتع أن أقوم بتعليم الآخرين كيف يقوموا بصناعة القصة ومنحهم ما أعرف عن هذا الأمر، وهناك نصيحة هامة لعمل فيلم جيد،فيجب أن يعثر صانع الفيلم على شخصية عظيمة وقصة عظيمة، وهو أمر ليس من السهل العثور عليه، ولكن بمجرد العثور على هذا يمكن معرفة ما الذي سوف تفعله.بعد اختيار القصة لابد من معرفة كيف يُمكن سردها، حيث أنتقي المشاهد التي احتاجها؛ويجب أن يتعلم مهارات معينة، خاصة إذا كان سيقوم بهذا الأمر بمفرده.



- كيف ترى أهمية الجوائز؟

الجوائز تساعد لكنها ليست الأساس، هي تعطيك شعور جيد جدًا، لكن الجزء الأهم بها ليس المبلغ الذي تحصل عليه وإنما التقدير. عندما عرضت فيلمي الأول في مهرجان صنداس كان شعوري رائعًا عندما قضى الناس اليومين التاليين في الحديث عن فيلمي. هكذا القصص العظيمة تشبه المبنى العظيم الذي يتم العمل على تصميم رائع له،ونحن كذلك يجب أن نجمع العناصر من الصورة الجيدة والموسيقى والحكاية نفسها وأن يكون لديها الكثير من الأشكال المختلفة. الناس يمكنهم مشاهدة الفيلم الوثائقي والاستمتاع به عندما يحدث تواصل بينهم وبين الشخصية في الفيلم.



