"غرفة بورسعيد التجارية" تدرس دمج الشعب

قرر مجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد برئاسة محمد سعده تكليف محمد سعد مصلح عضو المجلس، بإعداد تقرير حول دراسة مدى إمكانية دمج بعض أو كل الشعب التجارية غير المشكلة والتى يصل عددها إلى 27.



واستعرض المجلس خلال اجتماعه الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لتنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل، والذي كانت بدايته فى بورسعيد، ومدى فائدته لجموع المواطنين بالمحافظة، والذى يعد نقلة نوعية في الخدمات الحكومية فى مجال الشئون الصحية، حيث سيتم تقديم الخدمات الصحية بصورة متطورة تحاكي الخدمة المقدمة بدول العالم على أن يتحمل المشترك قيمة الاشتراك طبقا للفئات المحددة بالقانون صاحب العمل يسددها للعامل لاشتراك العاملين المؤمن عليهم وبحد أدنى 50 جنيها شهريا صاحب العمل المؤمن عليه يسدد 5% من الأجر التأميني أو الأجر وفقا للإقرار الضريبي أو الحد الأقصى للأجر التأمينى أيهما أكبر.



وقرر المجلس عقد مؤتمر جماهيري بالغرفة يتم فيه دعوة كل المسؤولين عن مشروع التأمين الصحى الشامل لتعريف التجار بالمشروع، والرد على كل ما يثار من تساؤلات بشأن المشروع.