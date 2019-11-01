للمرة الرابعة.. نور الشربيني بطلة العالم لسيدات الأسكواش

فازت البطلة نور الشربيني، لاعبة سبورتنج والمصنفة الرابعة عالميا ببطولة العالم لسيدات الأسكواش بقيمة جوائز مادية تصل إلى 430 ألف دولار، للمرة الثانية على التوالي والرابعة في تاريخها.



وتوجت الشربينى على رنيم الوليلي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى عالميا بثلاثة أشواط مقابل شوط في مباراة استغرقت 41 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-4، 9-11، 11-5، 11-6.

وبطولة العالم لسيدات الأسكواش مقامة حاليا تحت سفح الأهرامات.



وتعتبر نور الشربيني حامل لقب بطولة العالم لسيدات الأسكواش عن الموسم الماضي، ومثلت هذه البطولة الظهور الأول للبطلة المصرية التي غابت عن أول ثلاث بطولات بسبب الإصابة في الركبة.

كانت الشربيني توجت ببطولة العالم لسيدات الأسكواش أعوام 2016 و2017 ثم 2019 في الموسم الماضي والموسم الجاري.