محمد منير يتسلم درعًا من مهرجان الموسيقى العربية

أعرب الكينج محمد منير عن سعادته بمشاركته للمرة الأولى في مهرجان الموسيقى العربية في دورته الثامنة والعشرين.



وقال "منير"، خلال حفل الافتتاح المقام حاليا على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، على مسرح الحفل إنه فخور بأن وزيرة الثقافة هي المسئولة عن ثقافة مصر خاصة أن مصر بلد كبيرة.



وأضاف أنه بالرغم من مشاركته في العديد من المهرجانات الفنية والغنائية من المحيط إلى الخليج، إلا أنه شرف كبير أن يشارك في مهرجان وطنه، والذي يعد من أكبر مهرجانات العالم.



واختتم كلمته بأنه لا بد أن نتذكر دائما الشكر للراحلة والفنانة رتيبة الحفني مؤسسة مهرجان الموسيقى العربية.



واستلم منير بعد ذلك درع التكريم من وزيرة الثقافة وجيهان مرسي مدير المهرجان والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية.