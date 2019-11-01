السودان يعلن مشاركته في اجتماعات "سد النهضة" بواشنطن

أعلنت الحكومة السودانية، منذ قليل، مشاركتها في اجتماعات مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة التي تستضيفها واشنطن في 6 نوفمبر الجاري.



وقالت وزارة الري والموارد المائية السودانية، في بيان، إنها وافقت على الدعوة الأمريكية لحضور الاجتماع في واشنطن الأسبوع المقبل، موضحة أن وفدها يتكون من ياسر عباس وزير الري، وأسماء محمد عبدالله وزيرة الخارجية، ويتجه الثلاثاء المقبل إلى واشنطن.



وأضاف البيان: "يضم إلى جانب وزارة الخزانة الأمريكية، وزراء خارجية ومياه كل من السودان وإثيوبيا ومصر، بحضور رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس".



وأعلنت وزارة الخارجية، في وقت سابق، أن مصر رحبت بدعوة الإدارة الأمريكية لعقد اجتماع في واشنطن مطلع الشهر المقبل للعمل على تسهيل التفاوض وحسم الخلافات، وهي الدعوة التي تأتي تنفيذًا للمادة العاشرة من اتفاق إعلان المبادئ التي تقضى بأنه إذا استعصى على الدول الثلاث حل الخلافات بشكل مباشر فيما بينها فإنه تتعين الاستعانة بوسيط.