توفيق عكاشة: الأقصى ثاني الحرمين وليس ثالثهما

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن من يهتفون "القدس لنا"، لا يفرقون بين مسجد قبة الصخرة والمسجد الأقصى، لافتًا إلى أنه شاهد منشورًا لأحد الشباب يعلق على صورة مسجد الصخرة، ظنًا منه أنه الأقصى.



وأضاف عكاشة خلال تقديم برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة": "واحد واضع صورة قبة الصخرة، وقاعد يدعي ربنا يرزقه بزيارة المسجد الأقصى، والتعليقات تؤيده، وهو ليس المسجد الأقصى".



وأردف: "جهل، الناس مش عارفة قبة الصخرة من الأقصى ويقولوا القدس لنا، هتاخدوها إزاي إذا كنتوا مش عارفينها؟ القدس للأديان السماوية الثلاثة اليهودية والمسيحية والإسلام".



وتابع: "وهو أولى القبلتين وثاني الحرمين، وليس ثالثهم، فلا تشد الرحال إلا لثلاثة الكعبة والمسجد الأقصى ومسجدي هذا، فالرسول قال الأقصى قبل مسجده".



جدير بالذكر أن الحديث النبوي يقول: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى".