"جالسًا على كرسي".. منير يبدأ حفله في مهرجان الموسيقى العربية





وكشفت مقدمة حفل افتتاح الدورة الثامنة والعشرين لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، المقام حاليا على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، عن أن النجم محمد منير أصيب خلال الأيام الماضية بانزلاق غضروفي، إلا أنه بالرغم من مرضه، حرص على إحياء حفله الأول في مهرجان الموسيقي العربية والتواجد وسط جمهور الأوبرا.



بدأ قبل قليل، حفل "الكينج" محمد منير الأول بمهرجان الموسيقى العربية في دورته الثامنة والعشرين والمقام على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.وافتتح الكينج الحفل بأغنية "يا ليلة عودي" وسط صيحات الجمهور، وظهر في بداية الحفل واقفا ثم جلس على كرسي وبدأ الغناء.