الأنبا باخوم يجتمع مع أسر الإيبارشية البطريركية

اجتمع صاحب النيافة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية مع أسر الإيبارشية البطريركية، بالكلية الإكليريكية بالمعادي، اليوم الجمعة، تحت رعاية صاحب الغبطة الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك.



وحضر اللقاء خدام اجتماعات الأسر برعاية القاهرة ممثلين لعشرة رعايا تحت عنوان "هلم نبني معا".



وبدأ اللقاء بصلاة القداس الإلهي ثم قام الأنبا باخوم انطلاقًا من المشروع الروحي للإيبارشية لهذا العام بالتأكيد على عمل الرب فينا ليحولوا الى سكنى قدسه، فنحن بيت الرب.



وأعقب اللقاء، حوار مع خدام الاجتماعات وعرض أمنياتهم وتساؤلاتهم، كما تناول الحوار إنجازات، ومشكلات اجتماعات الأسر بالرعايا، ثم تم اللقاء التكويني القيادي تحت عنوان "بناء الجماعة" مع الدكتور نادر بيدروس.



واختتم اليوم بلقاء تكوينى مع الأب أوغسطينوس موريس تحت عنوان "يسوع المسيح قائد لجماعته".