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فن

بالصور.. تكريم 12 شخصية في افتتاح مهرجان الموسيقى العربية

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 09:07 م
جريدة الدستور
حسن أمين
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كرمت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا، 12 شخصية أسهمت في إثراء الفن المصري، خلال حفل افتتاح مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته الـ 28 المقام حاليا على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وسلمت الوزيرة أوسكار المهرجان وشهادات التقدير لكل من المطرب محمد منير، الشاعر الكبير فاروق جويدة، الموسيقار البحرينى وحيد الخان، المطربة ريهام عبدالحكيم، المطربة مى فاروق، الشاعر والكاتب العراقى كريم عودة "كريم العراقى"، الموسيقار عمرو إسماعيل، المايسترو عادل إسكندر، عازف الكمان محب فؤاد مهنى، عازف الإيقاع الدكتور هشام العربى، الباحثة سلوى الشوان وفنان الخط العربى حمدى زايد.

ويعقب التكريم حفل فنى يحييه النجم الكبير محمد منير، حيث يتغنى بنخبة من أعماله الجماهيرية التى أبدعها على مدى مشواره الفنى المشرق.
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