وفد الأرثوذكسية يهنئ جهاز مدينة بدر بالمولد النبوي

زار وفد من الكنيسة الأرثوذكسية اليوم، جهاز تنمية مدينة بدر، لتقديم التهاني بمناسبة المولد النبوي الشريف، للمهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر والعاملين.



وقال وفد الكنيسة الأرثوذكسية: "نقدم جزءا قليلا من الخير الذي يقدمه لنا إخواننا المسلمون في أعيادنا".



من جهته، أشار رئيس الجهاز إلى أن الزيارة تأتي تأكيدًا على الوحدة الوطنية والسماحة والود والمحبة الموجود بين الشعب المصري وأن مصر بلد أمان.