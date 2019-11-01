الكشف عن إصابة محمد منير بانزلاق غضروفى قبل حفله بـ"الموسيقى العربية"

كشفت مقدمة حفل افتتاح الدورة الثامنة والعشرين لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، المقام حاليًا على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، عن أن النجم محمد منير أصيب خلال الأيام الماضية بالانزلاق الغضروفي، إلا أنه بالرغم من مرضه، حرص على إحياء حفله الأول في مهرجان الموسيقي العربية والتواجد وسط جمهور الأوبرا.



ويستعد الكينج محمد منير للصعود على مسرح الحفل وتسليمه درع التكريم من وزيرة الثقافة ويعقب التكريم بدء حفل محمد منير.



