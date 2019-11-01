"مصر للألومنيوم" تعتزم تعيين 500 عامل فى يناير المقبل

كشف مصدر مسئول في شركة مصر للألومنيوم إحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، عن البدء خلال يناير المقبل في تعيين خريجي مركز التدريب ومعهد فلزات الألومنيوم.



وقال المصدر الذي رفض ذكر اسمه في تصريح لـ"الدستور"، إنه جارٍ حاليًا الانتهاء من دراسة نظام العقود الموسمية الخاصة بتعيين العمالة من خريجي المركز، مشيرًا إلى أنه سيتم التعاقد مع 500 شخص لحين موافقة الوزارة على تعيينهم رسميًا.



ولفت المصدر إلى وجود عجز في العمالة الفنية بالمصنع تصل إلى 20 عاملًا في كل قطاع من قطاعات الشركة لذا اعتزمت على التعاقد مع خريجي مركز التدريب ومعهد فلزات الألومنيوم.