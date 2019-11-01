"كوكيتا الإطار" بمكتبة مصر الجديدة 13 نوفمبر

تشهد مكتبة مصر الجديدة العامة، حفل توقيع كتاب "كوكيتا الإطار" للدكتور وليد محمد بهجن، بالتعاون مع دار كتبنا، في تمام الساعة السادسة مساء يوم الأربعاء الموافق 13 نوفمبر الجاري.



وعلى غلاف الكتاب نقرأ:

يسألنى البعض هل هو عمل تاريخي؟ هل هو رومانسي؟ هل يندرج تحت تصنيف الإثارة والتشويق؟ المغامرة الحقيقية وفي أمواج الخيال يكون التحليق - هل يبحث في الماضي وما يحتويه من أسرار؟ أم في المشاعر الإنسانية وما يدور حولها من أعاصير وجفاف في الأنهار؟ يفتش في بعض الحقائق التاريخية والعلمية الغريبة والمثيرة وما يختلط بها من أفكار؟ أم في الحب أو أحوال القلب للإنسان، الذي يذوب ويختفي تحت وطأة زخات التغيرات الجذرية تهطل كالأمطار؟ الحقيقة وبكل صراحة أقول.. هو كل ذلك وأكثر- أو هكذا أن يكون- ثلاثية نرسمها بريشة وعدة ألوان- إننا عشر صفرًا في سماء المملكة، 5000 ثانية ستغير وجه التاريخ.. ثم الطريق.. فمن يريد أن يرى الحقيقة سيجد لها ألف دليل، ومن لا يستطيع فليعتبرها قصة كألف ليلة وليلة وحكايات جحا ومغامرات التنين.