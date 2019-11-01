فاروق حسني: الإسدال فكرة مستوردة من إيران

قال فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق، إن الحجاب الذي رفضه قصد به "الإسدال"، لأنه فكرة مستوردة من إيران.



وأضاف حسني، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد مجدي ببرنامج "فنجان قهوة"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه خلال معركة الحجاب التي خاضها أثناء توليه وزارة الثقافة قام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بالاتصال به ووعده بأن يحصل على حقه من مجلس الشعب بعد اعتراض الحزب الوطني على تصريحاته بشأن الحجاب.



وكشف وزير الثقافة الأسبق، عن أنه رفض الذهاب إلى مجلس الشعب لمدة عام كامل، مؤكدًا أنه لم يقصد الهجوم على الحجاب، ولكنه قصد الأطفال الذين يرتدون الحجاب.