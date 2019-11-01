المعجزة.. هنا جودة: فوزى ببرونزية القارات مجرد بداية





قالت هنا جودة، أسطورة تنس الطاولة، الحائزة على الميدالية البرونزية فى بطولة كأس العالم للقارات «ناشئين »، التى أقيمت فى بولندا، إن هذا الإنجاز يعد مجرد بداية لمشوار ال 1000 ميل.



وفازت «هنا »، البالغة من العمر 12 عامًا، بالمركز الرابع فى البطولة، وحصلت على الميدالية البرونزية فردى تحت 15 عامًا، رغم أنها أصغر لاعبة مشاركة، لتصبح بذلك أول لاعبة فى مصر وإفريقيا والوطن العربى تفوز بميدالية فى البطولة منذ نشأتها عام 2002. وأضافت لاعبة نادى الأهلى: «لا أزال فى بداية الطريق، ولدى الكثير لأقدمه فى البطولات المقبلة، وحلمى الأكبر هو الحصول على ميدالية أوليمبية ».



وكشفت عن أنها تنتظر من محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزى، تنفيذ وعده بخوض مباراة تنس طاولة فى مواجهتها، مشيرة إلى أنها شعرت بسعادة بالغة عندما اهتم «مو » بفوزها ببطولة الجمهورية، لأنها تعتبره قدوتها وتتمنى تحقيق إنجازات مثله ولكن فى رياضة تنس الطاولة.