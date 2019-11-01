انهيار منزل مكون من 6 طوابق في بنها

شهدت مدينة بنها بمحافظة القليوبية انهيار منزل مكون من 6 طوابق بمنطقة الفلل دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.



تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا بانهيار منزل قديم مكون من 6 طوابق بمنطقة الفلل، وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية، وتبين أن المنزل قديم وصادر له قرار إزالة وحدثت له تشققات ظهر اليوم وتم إخلاء 6 أسر كانت تقطن بالعقار وإزالة باقي أنقاض المنزل.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.