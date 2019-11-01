بالصور.. وزير الثقافة ورئيس الأوبرا يفتتحان مهرجان الموسيقى العربية

افتتح وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، ورئيس دار الأوبرا، الدكتور مجدي صابر، فعاليات الدورة الـ28 من مهرجان الموسيقى العربية، الذي ينطلق اليوم وتستمر فعالياته حتى 12 من الشهر نفسه.



ويفتتح الكينج محمد منير فعاليات المهرجان، بحفل غنائي اليوم 1 نوفمبر على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ويوم السبت 2 نوفمبر الفنان مدحت صالح، ويحيي النجم مروان خوري حفل يوم الأحد 3 نوفمبر، ويوم الإثنين 4 نوفمبر أمير الغناء العربي هاني شاكر، بينما تحيي أنغام حفل يوم الأربعاء 6 نوفمبر، والخميس 7 نوفمبر الفنان علي الحجار، والجمعة 8 نوفمبر الفنان عاصي الحلاني، والسبت 9 نوفمبر الموسيقار الكبير عمر خيرت، والأحد 10 نوفمبر النجم اللبناني وائل جسار، ويوم الإثنين 11 نوفمبر الفنانة فايا يونان، وتختتم فعاليات المهرجان النجمة السورية أصالة يوم 12 نوفمبر.





ويشارك في المهرجان بدورته الجديدة، 92 مطربا ومطربة وعازفا و37 حفلا موسيقيا وغنائيا و22 فرقة موسيقية وسيتم تكريم 12 شخصية من خلاله، و7 دول عربية تشارك في الفعاليات، و6 مسارح تحتضن فعالياته بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.





وتضم أعضاء اللجنة التحضيرية الموسيقار حلمي بكر، الموسيقار الدكتور جمال سلامة، الدكتور حسن شرارة، الدكتور رضا رجب، الدكتور عماد عاشور، الدكتور خالد داغر، الفنان أمجد العطافى، الإعلامي أمجد مصطفى، الفنان ماجد سرور، الشاعر جمال بخيت، الموسيقار محمد رحيم، الشاعر هانى عبدالكريم، الموسيقار زياد الطويل، الدكتورة رشا طموم رئيس اللجنة العلمية والفنانة جيهان مرسي مدير المهرجان والمؤتمر.



