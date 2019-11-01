الإثنين.. حفل لفرقة "قصر الغوري" ببيت السحيمي

بمناسبة المولد النبوي الشريف، يقيم مركز إبداع بيت السحيمي- بشارع المعز - التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، فى السابعة مساء يوم الإثنين المقبل، حفلًا فنيًا لفرقة "قصر الغورى" للموسيقى العربية.



ويتضمن برنامج الحفل عددًا من الأغنيات والأناشيد الدينية منها "طلع البدر علينا"، "سلام الله يا طه"، "لأجل النبي"، "محمد نبينا"، "قمر سيدنا النبي"، "رقت عيناي شوقًا".



يذكر أن الحفل يقام بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة.