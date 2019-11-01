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أميرة ملش تكتب: الإنسانية من قطعة بيتزا

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 08:26 م
جريدة الدستور
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يقول ألبير كامو، الفيلسوف والكاتب الفرنسى من أصل جزائرى «نحن نحب الإنسانية بشكل عام.. حتى لا نضطر إلى حب المخلوقات بشكل خاص».. ومنذ أعوام ليست قليلة.. كنت أنتظر شقيقتى أمام مطعم شهير فى منطقة وسط البلد.. وأمام المطعم كان يقف بعض أطفال الشوارع يمدون أياديهم للداخل والخارج وكذلك المارة للحصول على النقود.
خرج رجل أجنبى من المطعم فى هذه الأثناء ومعه علب بيتزا وإذا به يجمع الأطفال ويوزع عليهم القطع ليطعمهم.. وأخذ الأطفال فى التهام البيتزا فى سعادة بالغة ودهشة.. وبصراحة دهشتى أنا كانت أكبر، فقد كنت صغيرة ولم يكن لى بعد اختلاط أو معرفة بالأجانب، وكنت أسمع دائمًا من يرددون أنهم متبلدو المشاعر، متحجرو القلوب، وطبعًا ما شاهدته غيّر فكرتى تمامًا عن أشياء كثيرة.
فهذا الرجل الذى أتذكره جيدًا، بينما هو لم يرنى أساسًا، قد غيّر كثيرًا من معلوماتى وانطباعاتى عن البشر بشكل عام.. وعلمت من خلاله، أن الإنسانية غير مرتبطة بشىء، لا الديانة ولا الجنسية ولا الطبقة الاجتماعية ولا الغنى أو الفقر، فالمسألة مسألة قلوب، ولنا فيما يفعله من يقولون كذبًا إنهم يتمسكون بالدين أكبر مثال على ذلك، مثل الإرهابى الذى يقتل ويعذب غيره من البشر لأنه من وجهة نظره، كافر أو مرتد ويستحق الموت، وبعد ذلك تجده صائمًا أو مصليًا، يقرأ القرآن ولكنه مثل الحمار يحمل أسفارًا، فلو كان يدرك معانى القرآن لرق قلبه ولم يستطع أذية أى كائن حى وحتى إذا كان نباتًا أو حيوانًا وليس إنسانًا فقط، ولكنك ترى قلوبهم كالحجارة أو أشد قسوة، وبغض النظر عن التدين والأديان، فالإنسانية ليست لها علاقة بذلك تمامًا بالفعل.
وبعد تجارب كثيرة مع البشر وجدت أن الإنسانية أيضًا ربما ترجع للتربية والأصل الطيب من الخبيث، أن يكون البيت به تسامح وحب وكرم، فيه مبادئ وصح وخطأ وثواب وعقاب أيضًا، فمن يتربى وسط هذا كله غالبًا يكون شخصًا سويًا لا يعانى من عقد النقص وأمراض الكراهية.. وفى يوم الحادث الأليم الذى حدث فى القطار عندما أجبر الكمسارى شابين ليست معهما تذاكر أن يقفزا من القطار أثناء سيره، بمعنى إما الدفع أو الموت، فمات أحدهما تحت عجلات القطار وأصيب الآخر- تذكرت قصة الرجل الأجنبى والبيتزا، وتذكرت أيضًا قرار الحكومة الفرنسية الذى تتخذه كل صيف، حيث تجبر المقاهى والمطاعم على تقديم المياه مجانًا للمارة ولأى شخص يطلب كوب ماء دون أن يكون مجبرًا على الجلوس فى المطعم وطلب أشياء أخرى يدفع عليها نقودًا، وذلك بعد أن أصبح الصيف هناك يشهد ارتفاعًا شديدًا فى الحرارة والرطوبة بسبب التغيرات المناخية، ولذلك فإن الإنسانية ليس لها موطن غير القلب فهو موطنها الوحيد.
لا أعلم كيف استطاع الكمسارى، هذا الرجل القاسى بكل ما تحمله الكلمة من معنى أن يفعل ما فعله من أجل تذكرة قطار بسبعين جنيهًا.. كيف تحمل ضميره وقلبه أن يشاهد شابًا يقفز من قطار يسير بسرعة كبيرة، واحتمالات النجاة أقل بمراحل من احتمالات الموت.. أما عن الركاب أو من حضر المشكلة، بما إن البعض يقول إن ما حدث كان بين عربات القطار، وهو مكان لا يتواجد فيه ركاب كثيرون، أيًا ما كان، كيف شاهد أحدهم تصميم الكمسارى على هذا الاختيار البشع بين الدفع أو القفز وتركه ولم يمنعه ولو بالقوة وحمى الشابين، ربما أطباء النفس وعلماء الاجتماع يستطيعون التفسير، ولكننا بالفعل أصبحنا نقف مصدومين كل يوم بسبب الجرائم الغريبة التى أصبحت تحدث فى المجتمع المصرى.. الذى على ما يبدو أنه تغيّر كثيرًا نفسيًا واجتماعيًا عن ذى قبل، ولعل هناك من يستطيع معرفة أسباب هذا التغير الذى يحدث فى غير محله.
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