انقطاع الكهرباء عن 800 ألف أمريكي

انقطع التيار الكهربائي عن أكثر من 800 ألف شخص في الولايات المتحدة بسبب الرياح العاتية التي اجتاحت شمال شرق البلاد، اليوم الجمعة.



وتعتبر الولايات الأكثر تضررا هي نيويورك وبنسلفانيا ومين وكونيتيكيت وفرجينيا، إضافة إلى تأثر ولايات ميشيجان وأوهايو وماريلاند ونيوجرسي وماساتشوستس، بالرياح، وإن كان ذلك بدرجة أقل.



ولم ترد معلومات عن وقوع ضحايا أو إصابات جراء سوء ظروف الطقس في المنطقة.