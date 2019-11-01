منوتشين: أمريكا تعمل مع حلفاء للتعويض عن خسارة النفط الإيراني

قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة تعمل مع حلفاء لها لضمان إمدادات عالمية كافية من النفط بعد أن منعت عقوبات أمريكية دولا من شراء الخام الإيراني.

وتحدث منوتشين إلى الصحفيين اثناء زيارة إلى الهند التي كانت أحد المستوردين الرئيسيين للنفط الإيراني إلى أن أوقفت نيودلهي الشحنات في مايو هذا العام بسبب العقوبات الأمريكية.

وقال منوتشين الذي يقوم بجولة إقليمية لمحاولة حشد دعم مناوئ لإيران "نحن نتفهم حقيقة أن الهند لديها حاجات ضخمة للطاقة. ولذلك نتطلع للعمل مع الهند بشأن الغاز الطبيعي المسال... أجرينا مناقشات مثمرة".

وتعتبر شركات في الولايات المتحدة الهند مشتريا رئيسيا للغاز المسال بعد أن تضررت الصادرات الى الصين من تصاعد النزاع التجاري بين واشنطن وبكين.

وأوقفت الهند، التي كانت ثاني أكبر مشتر للنفط الإيراني بعد الصين، واردات الخام من إيران بدءا من مايو بعد أن سحبت واشنطن إعفاءات من العقوبات لبعض مشتري الخام الإيراني.

وللتعويض عن فقدان الخام الإيراني اضطرت الهند، ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم، للبحث عن بدائل بما في ذلك زيادة المشتريات من الولايات المتحدة.

واجتمعت وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيتارامان مع منوتشين وقالت إنها أطلعته على دور الهند في تطوير ميناء شاباهار في إيران.