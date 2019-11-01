في يوم العطلة.. جولة لـ«الدستور» داخل حديقة الحيوان تكشف سر الحريق (صور)



ذكريات محفورة داخلنا في ذلك المكان الواسع، صغير وكبير يشعر بتعلق لا سبب له تجاه حديقة الحيوان، التي بمجرد ذكر اسمها تستعيد تلك الرحلات العائلية التي قُمنا بها إليها، فأصبحت الأرواح متعلقة بأقفاص الحيوانات المختلفة بمرور السنوات.



ذلك التعلق وصل إلى حد الشعور بالحزن بمجرد تداول أخبار عن إصابة الحديقة العريقة بحريق لم يتأذى من ورائه سوى تلك الأرواح التي علقت حبًا بذلك المكان، فالحريق أصاب سور الحديقة من الداخل، بيد أن الأمر لم يستغرق طويلًا، حتى أعلنت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة أنها تمكنت من إخماده سريعًا لمحدودية حجمه واتساعه.



لكن هل أثر ذلك الحريق في حبّ وتعلق المصريين بتلك الحديقة العريقة؟، الإجابة كانت بالنفي، بحسب زيارة خاصة قامت بها "الدستور" للحديقة بعد 48 ساعة من ذلك الحريق، وفي يوم الجمعة الذي يعتبر عطلة رسمية للمصريين، فالتوافد كان يسير بشكله الطبيعي.



الأجواء قاربت على الهدوء، والزوار يصطفون أمام البوابات لشراء التذاكر المخصصة للدخول، والأعداد بالداخل لم تختلف كثيرًا، فالمكان كان يعج بالزائرين من العائلات والشباب والأطفال، فكيف لم يرهب الحريق الزوار وما الذي فعلته الإدارة لاستيعاب الموقف من جديد؟.



اللواء محمد رجائي، رئيس الادارة المركزية لحدائق الحيوانات، يوضح طبيعة ما حدث، بإنه عقب إخلاء الحديقة من الزوار في نهاية يوم الحريق، وأثناء قيام أحد أفراد الأمن بتشغيل الإضاءة الليلية في سُوَر الحديقة ومبانيها الإدارية حدث ماس كهربائي.



يضيف: "سرعان ما اشتعل في عدة أمتار من السياج الشجري المجاور له، والمتواجد في هذا المكان بطبيعة الحديقة منذ أكثر من مئة عام، ونتيجة لجفاف أوراقه وجذوعه قد اشتعل سريعًا".



الحديقة بها وحدة إطفاء خاصة وخطة طوارىء يتم التعامل وفقًا لها مع هذه الحوادث، بحسب "رجائي"، حيث قام العمال وأفراد الأمن باستخدام طفايات الحريق، وسحب عربة الإطفاء الخاصة بها، لحين استدعاء وحدة الحماية المدنية المجاورة لهم بميدان النهضة بالجيزة.



الأمر لم يستغرق ساعة لإنهاؤه لتعاود الحديقة فتح أبوابها في التاسعة من صباح اليوم التالي، ودهان الواجهات المحترقة في حِلّتها الأولى، لكن يرى «رجائي» أن الخطر لازال قائمًا ووارد تكراره في اَي لحظة، خاصة بعد تأكل البنية التحتية للحديقة من كهرباء وغيرها المتواجدة من ١٣٠ عام، ولم تخضع للتجديد وإنما كان دومًا الاكتفاء بالصيانة لكنها أصبحت متهالكة وهو ما أدى إلى ذلك الحادث.

وزارة الزراعة خصصت مبلغًا لإعادة إحياء الحديقة، لكنه ليس كافيًا لكل التصليحات، بحسب "رجائي"، الذي أكد ان الوزارة ترى أن الأولوية لبناء بيوت الحيوانات مثل بيت الزواحف والسباع، التي أصبحت غير مطابقة لاتفاقية "سايتس" لحماية الحيوانات من الانقراض، والتي ستسمح لمصر بجلب فيل مرة اخرى بعد موت القيلة "نعيمة".



محمد إبراهيم، حارس بيت الشمبانزي الأقرب لموقع الحريق، يروي أنه توجه على الفور للاطمئنان على الحيوانات القريبة حيث كانوا في حالة فزع شديدة نتيجة تغير الأجواء من حولهم، مبينًا أن حماية الحيوان تأتي في المقام الأول بالنسبة لإدارة الحديقة، لذا كان الإجراء المتزامن مع الإطفاء هو الاطمئنان عليها في مخادعها.



يوضح أنه مع الحراس زملاؤه القريبين من موقع الحادث، عمدوا إلى تهدئة الحيوانات ونقلها إلى مخادعها الخاصة الداخلية، البعيدة عن قفص العرض واللعب، واستمر تواجدهم مع حتى الساعة الحادية عشر بعد أن استقر المكان.



أما وليد مغذي، حارس بيت "النسناس"، يقول: "يعتبر من أذكى الحيوانات لذا كان الأكثر ذعرًا بين باقية الحيوانات من مجرد رؤية ألسنة اللهيب"، مبينًا أنه هرع إليه لامتصاص خوفه، وقام بحجزهمداخل الدور السفلي لبيته الذي يتألف من ثلاث طوابق، منها واحد مخصص للعب وآخر للغذاء والأخير يحوي تجويفات للمبيت.

يوضح أنه استغرق وقت طويل لاحتواء خوف "النسانيس" من محايلات وإصدار أصوات مألوفة بينهم نتيجة لعلاقتهم الطويلة، وخشى أن يكون تأذى أحدهم نتيجة توقف عضلة قلبه من الخوف وهو ما حدث في مرة سابقة، فاستعمل العصائر والألعاب لإلهائه.



حتى أتى الظلام ظل جوارهم، فلم ينشغل "وليد" بالحريق ولا المشاركة مع زملائه في الاطفاء، فكل ما كان يهمه هو الاطمئنان على حيواناته، وفِي الصباح الباكر وقبل فتح أبواب الحديقة ظل لأكثر من ساعة يمهد لها الخروج مرة أخرى.



وعن خطة الإخلاء الخاصة بالحيوانات، يوضح محمود حنفي مدير المكتب الفني لحدائق الحيوان، أن هناك مخطط موضوع للتعامل مع الحوادث الطارئة، يتضمن منهج لإخلاء أقفاص الحيوانات وبيوتها ونقلها لأماكن بديلة تكافئ مكانها الأصلي، وهو ما كانت ستلجأ إليه الادارة في حال تطور الأمر.



ونفى أن تكون الصور التي تم تداولها عن الحريق في مواقع التواصل الاجتماعي من الحادث الحالي، مبينًا أنها تخص الحريق الذي تعرضت له الحديقة في عام ٢٠١٤ ولا صحة للتهويل الذي ظهر على الصفحات المختلفة.



بالعودة مرة أخرى إلى باب الخروج، كان هناك صفوف طويلة التلاميذ، فرغم أنه يوم عطلة لكن لازالت الرحلات المدرسية تشد الرحال إلى حديقة الحيوانات، لاسيما الذين جاءوا من الأقاليم لرؤية الحيوانات تعلب وتأكل وهي مطمئنة.