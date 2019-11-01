الجمعة 01 نوفمبر 2019 الموافق 04 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
RevUP Advertisements

تحقيقات وملفات

في يوم العطلة.. جولة لـ«الدستور» داخل حديقة الحيوان تكشف سر الحريق (صور)

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 08:09 م
جريدة الدستور
نادية عبد الباري
طباعة

ذكريات محفورة داخلنا في ذلك المكان الواسع، صغير وكبير يشعر بتعلق لا سبب له تجاه حديقة الحيوان، التي بمجرد ذكر اسمها تستعيد تلك الرحلات العائلية التي قُمنا بها إليها، فأصبحت الأرواح متعلقة بأقفاص الحيوانات المختلفة بمرور السنوات.

ذلك التعلق وصل إلى حد الشعور بالحزن بمجرد تداول أخبار عن إصابة الحديقة العريقة بحريق لم يتأذى من ورائه سوى تلك الأرواح التي علقت حبًا بذلك المكان، فالحريق أصاب سور الحديقة من الداخل، بيد أن الأمر لم يستغرق طويلًا، حتى أعلنت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة أنها تمكنت من إخماده سريعًا لمحدودية حجمه واتساعه.

لكن هل أثر ذلك الحريق في حبّ وتعلق المصريين بتلك الحديقة العريقة؟، الإجابة كانت بالنفي، بحسب زيارة خاصة قامت بها "الدستور" للحديقة بعد 48 ساعة من ذلك الحريق، وفي يوم الجمعة الذي يعتبر عطلة رسمية للمصريين، فالتوافد كان يسير بشكله الطبيعي.
في يوم العطلة.. جولة
الأجواء قاربت على الهدوء، والزوار يصطفون أمام البوابات لشراء التذاكر المخصصة للدخول، والأعداد بالداخل لم تختلف كثيرًا، فالمكان كان يعج بالزائرين من العائلات والشباب والأطفال، فكيف لم يرهب الحريق الزوار وما الذي فعلته الإدارة لاستيعاب الموقف من جديد؟.

اللواء محمد رجائي، رئيس الادارة المركزية لحدائق الحيوانات، يوضح طبيعة ما حدث، بإنه عقب إخلاء الحديقة من الزوار في نهاية يوم الحريق، وأثناء قيام أحد أفراد الأمن بتشغيل الإضاءة الليلية في سُوَر الحديقة ومبانيها الإدارية حدث ماس كهربائي.

يضيف: "سرعان ما اشتعل في عدة أمتار من السياج الشجري المجاور له، والمتواجد في هذا المكان بطبيعة الحديقة منذ أكثر من مئة عام، ونتيجة لجفاف أوراقه وجذوعه قد اشتعل سريعًا".
في يوم العطلة.. جولة
الحديقة بها وحدة إطفاء خاصة وخطة طوارىء يتم التعامل وفقًا لها مع هذه الحوادث، بحسب "رجائي"، حيث قام العمال وأفراد الأمن باستخدام طفايات الحريق، وسحب عربة الإطفاء الخاصة بها، لحين استدعاء وحدة الحماية المدنية المجاورة لهم بميدان النهضة بالجيزة.

الأمر لم يستغرق ساعة لإنهاؤه لتعاود الحديقة فتح أبوابها في التاسعة من صباح اليوم التالي، ودهان الواجهات المحترقة في حِلّتها الأولى، لكن يرى «رجائي» أن الخطر لازال قائمًا ووارد تكراره في اَي لحظة، خاصة بعد تأكل البنية التحتية للحديقة من كهرباء وغيرها المتواجدة من ١٣٠ عام، ولم تخضع للتجديد وإنما كان دومًا الاكتفاء بالصيانة لكنها أصبحت متهالكة وهو ما أدى إلى ذلك الحادث.
في يوم العطلة.. جولة
وزارة الزراعة خصصت مبلغًا لإعادة إحياء الحديقة، لكنه ليس كافيًا لكل التصليحات، بحسب "رجائي"، الذي أكد ان الوزارة ترى أن الأولوية لبناء بيوت الحيوانات مثل بيت الزواحف والسباع، التي أصبحت غير مطابقة لاتفاقية "سايتس" لحماية الحيوانات من الانقراض، والتي ستسمح لمصر بجلب فيل مرة اخرى بعد موت القيلة "نعيمة".

محمد إبراهيم، حارس بيت الشمبانزي الأقرب لموقع الحريق، يروي أنه توجه على الفور للاطمئنان على الحيوانات القريبة حيث كانوا في حالة فزع شديدة نتيجة تغير الأجواء من حولهم، مبينًا أن حماية الحيوان تأتي في المقام الأول بالنسبة لإدارة الحديقة، لذا كان الإجراء المتزامن مع الإطفاء هو الاطمئنان عليها في مخادعها.

يوضح أنه مع الحراس زملاؤه القريبين من موقع الحادث، عمدوا إلى تهدئة الحيوانات ونقلها إلى مخادعها الخاصة الداخلية، البعيدة عن قفص العرض واللعب، واستمر تواجدهم مع حتى الساعة الحادية عشر بعد أن استقر المكان.

أما وليد مغذي، حارس بيت "النسناس"، يقول: "يعتبر من أذكى الحيوانات لذا كان الأكثر ذعرًا بين باقية الحيوانات من مجرد رؤية ألسنة اللهيب"، مبينًا أنه هرع إليه لامتصاص خوفه، وقام بحجزهمداخل الدور السفلي لبيته الذي يتألف من ثلاث طوابق، منها واحد مخصص للعب وآخر للغذاء والأخير يحوي تجويفات للمبيت.
في يوم العطلة.. جولة
يوضح أنه استغرق وقت طويل لاحتواء خوف "النسانيس" من محايلات وإصدار أصوات مألوفة بينهم نتيجة لعلاقتهم الطويلة، وخشى أن يكون تأذى أحدهم نتيجة توقف عضلة قلبه من الخوف وهو ما حدث في مرة سابقة، فاستعمل العصائر والألعاب لإلهائه.

حتى أتى الظلام ظل جوارهم، فلم ينشغل "وليد" بالحريق ولا المشاركة مع زملائه في الاطفاء، فكل ما كان يهمه هو الاطمئنان على حيواناته، وفِي الصباح الباكر وقبل فتح أبواب الحديقة ظل لأكثر من ساعة يمهد لها الخروج مرة أخرى.

وعن خطة الإخلاء الخاصة بالحيوانات، يوضح محمود حنفي مدير المكتب الفني لحدائق الحيوان، أن هناك مخطط موضوع للتعامل مع الحوادث الطارئة، يتضمن منهج لإخلاء أقفاص الحيوانات وبيوتها ونقلها لأماكن بديلة تكافئ مكانها الأصلي، وهو ما كانت ستلجأ إليه الادارة في حال تطور الأمر.

ونفى أن تكون الصور التي تم تداولها عن الحريق في مواقع التواصل الاجتماعي من الحادث الحالي، مبينًا أنها تخص الحريق الذي تعرضت له الحديقة في عام ٢٠١٤ ولا صحة للتهويل الذي ظهر على الصفحات المختلفة.

بالعودة مرة أخرى إلى باب الخروج، كان هناك صفوف طويلة التلاميذ، فرغم أنه يوم عطلة لكن لازالت الرحلات المدرسية تشد الرحال إلى حديقة الحيوانات، لاسيما الذين جاءوا من الأقاليم لرؤية الحيوانات تعلب وتأكل وهي مطمئنة.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 22 ساعة

بالفيديو.. تركي آل شيخ يعلن تحمله تكاليف علاج نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

تفاصيل قرار التسعير التلقائي للمواد البترولية (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

كواليس العلاقة الوثيقة بين البغدادي وأردوغان (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

5 أسباب دفعت "النقد الدولى" للإشادة بالاقتصاد المصرى

ads

الصور

image description

صور| فعاليات افتتاح السيسى لمصنعى الغازات الطبية والصناعية

image description

عمره 4 قرون.. حكاية "خان الزراكشة الأثري" قلعة نقش المعادن

image description

صور تشييع جثمان "شهيد التذكرة"

image description

صور لمشاركة الرئيس السيسى فى المؤتمر العالمى للاتصالات الراديوية بشرم الشيخ

image description

حالة الجو في أكتوبر وحدائق الأهرام

الأكثر قراءة

تفاصيل جديدة فى مشادة طالبة وعميد "حقوق طنطا" (فيديو)

بالأسماء.. حركة التنقلات الكاملة لقيادات البترول

رسالة قاسية من هانى شاكر إلى محمد رمضان

تفاصيل قرار التسعير التلقائي للمواد البترولية (فيديو)

أيام زمان

رضا عبد العال يروى تفاصيل المسلسل الذى جسد قصة حياته

غضب أحمد رمزي من يوسف شاهين بسبب "الشريف".. تعرّف على القصة

«إحداهن تسببت في حريق».. أغرب حكايات أغنيات حكيم

أفلام ساهمت في تغيير قوانين أو سن أخرى.. فريد شوقي له نصيب الأسد

نجم الساعة

«إحداهن تسببت في حريق».. أغرب حكايات أغنيات حكيم

الصحة

دراسة: بكتيريا الأمعاء تسبب بدانة الأطفال

فيروسات تساعد على الحماية من سرطان الجلد

دراسة: النوم العميق يخلص الدماغ من السموم

احذر.. الحصبة أخطر من الإيدز على جهاز المناعة

الرئيس نيوز

أمريكا مبهورة بتألق تألق المصريات في الإسكواش.. هل يوجد شيء في النيل؟

جسم غريب يضيء سماء القاهرة

لماذا توجد مجموعة كبيرة من آثار النوبة في أمريكا؟

المجموعة الاقتصادية خارج "التغيير الوزاري".. 5 أسباب ترجح بقاء "السعيد" على قمة التخطيط

منوعات

"جوجل" تشترى "فيتبيت" للساعات الذكية بـ2.1 مليار دولار

أكبر ملوث بلاستيكى فى العالم

أول "نمر" بابتسامة ذهبية

دراسة: النساء يتعرضن لصعوبات في الإقلاع عن التدخين

كشكول

الجيزة تكرم طلاب التعليم الفنى المبتكرين وتشترك باختراعاتهم في مسابقة " نواه"

جامعة طنطا توضح حقيقية فيديو طرد طالبة من المحاضرة

بالصور.. انطلاق فعاليات مبادرة زراعة مليون شجرة بمدارس دمياط

إنطلاق مسابقة أجمل طابور بتعليم الوادى الجديد

إسلام سياسي

لماذا غضب الشارع الأمريكي من واشنطن بوست بعد مقتل البغدادي؟ - فيديو

لجان الإخوان الإلكترونية تتداول شائعات ضد أبطال فيلم "الممر"

إخوة الدم.. لماذا لم تحتفِ "الإخوان" بمقتل أبوبكر البغدادي؟

عديل "البغدادي": زعيم داعش المقتول كان لا يصوم رمضان


زيت وسكر

دورة لباحثى القمح حول الاستخدام الأمثل للبرامج الإحصائية الحديثة

الإجراءات الوقائية عند استخدام المبيدات

للحمايةمن هشاشة العظام وارتفاع ضغط الدم .. تناول “قشر الموز”

ارتفاع في درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 29 .. غدا

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
التحية لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية.. والفخر للسينما السودانية
بسنت حسن
صانعو القبح
ماجد حبته
بيانات برلمانية للهَبْد فقط!
مدحت بشاى
توطين التعصب الدينى.. مسئولية مَنْ؟
المزيد

الثقافة

غدًا.. حفل موسيقى لـ"أسياد الزار" على مسرح الضمة

عرض "الممر" بمكتبة الطفل والشباب بطامية

"بوح المبدعين" على مائدة المركز الدولى للكتاب.. 8 نوفمبر

وزيرة الثقافة تفتتح غدًا الدورة التأسيسية لبينالي القاهرة لفنون الطفل

صفحتنا ع الفيس بوك