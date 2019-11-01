رائحة الحرب.. هل تندلع مواجهة بين إسرائيل وإيران؟

تدور نقاشات داخل إسرائيل، هذه الأيام، حول مواجهة عسكرية محتملة، فى ظل تصاعد تصريحات القيادتين السياسية والعسكرية حول تطوير إيران منظومة الصواريخ لدى الكيانات الموالية لها، مثل «حزب الله» اللبنانى، و«الحوثيين» فى اليمن وزيادة دقتها. وفى الوقت الذى يقتنع فيه البعض بأن إيران ستستهدف أهدافًا حيوية فى إسرائيل الفترة المقبلة، كما حدث مع منشآت «أرامكو» السعودية، يرى آخرون أن التصعيد الحالى ليس أكثر من مناورة سياسية من بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء المنتهية ولايته، من أجل الدفع نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية، يتولى رئاستها بالتناوب مع منافسه بينى جانتس، زعيم تحالف «أزرق أبيض»، فى ظل عدم قدرة أى منهما على حسم تشكيل الحكومة بمفرده.

«الدستور» ترصد، فى السطور التالية، تصريحات «نتنياهو» حول الخطر الإيرانى، واستعدادات الجيش الإسرائيلى للمواجهة المرتقبة، وخطوات التنسيق بين تل أبيب والإدارة الأمريكية لزيادة الضغوط على طهران، بالإضافة إلى تقديرات المراقبين حول تأثير الأوضاع الداخلية وفشل الكتل السياسية فى تشكيل الحكومة على المشهد الحالى.







تحذيرات من صواريخ طهران.. وتنسيق مع واشنطن للرد على التهديدات

شهدت الأيام الماضية تصاعدًا فى تصريحات «نتنياهو» ضد إيران، حيث اتهمها بالسعى لضرب إسرائيل بصواريخ موجهة بدقة من اليمن، داعيًا الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، إلى زيادة الضغط عليها لكونها تشكل تهديدًا وجوديًا للسلام فى الشرق الأوسط، وفق مزاعمه.

وأثارت تصريحات «نتنياهو» انطباعًا لدى المراقبين بأن ثمة شيئًا ما يجرى تدبيره فى الكواليس، خاصة أنها تزامنت مع لقاءات متعددة بين مسئولين حكوميين إسرائيليين وأمريكيين، واتهام طهران تل أبيب بالوقوف وراء محاولة اغتيال قاسم سليمانى، قائد فيلق القدس فى الحرس الثورى الإيرانى. أكد ذلك الانطباع ما قاله «نتنياهو»، فى تصريحاته عقب الاجتماع، الذى عقده مع وزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوتشين، مؤخرًا، من كون إيران تسعى لتطوير ذخيرة وصواريخ يمكن توجيهها بدقة، ليكون بوسعها ضرب أى أهداف فى الشرق الأوسط بما فى ذلك إسرائيل.

وأوضح أن «إيران تريد نصب هذه الصواريخ فى العراق وسوريا، مع تطوير الترسانة الموجودة لدى حزب الله اللبنانى، البالغة ١٣٠ ألف صاروخ، لتكون أكثر دقة»، داعيًا الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات أكثر قسوة على طهران، خاصة بعد مسئوليتها المزعومة عن الهجمات على منشآت النفط السعودية فى سبتمبر الماضى.

وقوبلت هذه التصريحات بتعهدات من وزير الخزانة الأمريكى، قال فيها إن الولايات المتحدة لديها وجهة نظر مشتركة مع إسرائيل فيما يتعلق بالتهديد الذى تشكله إيران على المنطقة والعالم، وأنها تسعى لتشديد الخناق على طهران وزيادة العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها بسبب برنامجها النووى. وأضاف الوزير الأمريكى، فى تصريحات أدلى بها إلى وسائل الإعلام فى ختام الاجتماع: «حملة الضغط التى تتضمن فرض عقوبات على إيران ستستمر». وعقد «منوتشين» اجتماعًا مع إسرائيل كاتس، وزير الخارجية الإسرائيلى، لبحث عدة قضايا اقتصادية وإقليمية، على رأسها الخطر الإيرانى، فيما طلب الأخير من الإدارة الأمريكية ممارسة مزيد من الضغوط على بعض الدول لدفعها إلى تصنيف «حزب الله» على قوائم المنظمات الإرهابية. فى الإطار نفسه، عقد «نتنياهو» اجتماعًا مع جاريد كوشنر، مستشار وصهر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، لمناقشة عدد من القضايا الأمنية والسياسية والاقتصادية، بمشاركة براين هوك، الموفد الأمريكى الخاص لشئون إيران، وديفيد فريدمان، سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل، بالإضافة إلى عدد من المسئولين الأمنيين فى تل أبيب. كما عقد المجلس الوزارى المصغر للشئون الأمنية والسياسية «الكابينت»، الأسبوع الماضى، اجتماعين. ورغم عدم الإدلاء بأى تصريحات إعلامية حول القضايا التى جرت مناقشتها فى الاجتماعين، ذكرت مصادر لوسائل الإعلام أنهما بحثا التهديدات التى تواجهها تل أبيب على الجبهة الشمالية.

كما أدلى أفيف كوخافى، رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلى، قبل أيام، بتصريحات خاصة إلى مراسلى الشئون العسكرية، تطرق فيها إلى التحديات الأمنية الرئيسية التى تواجهها تل أبيب فى الوقت الحالى، على الجبهتين الشمالية «الحدود السورية واللبنانية» والجنوبية «الحدود مع قطاع غزة»، ما ترك انطباعًا بجدية المخاوف التى تحدث عنها «نتنياهو».

وحذر «كوخافى» من احتمال اندلاع مواجهة عسكرية فى فترة قريبة، فى ظل التغييرات بمنطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا أنها تتطلب تجهيز الجيش للحرب بأسرع وقت.

وأشار رئيس الأركان الإسرائيلى إلى أن الوضع على الجبهتين الشمالية والجنوبية يعد هشًّا ومتوترًا، محذرًا أنه قد يتدهور إلى مواجهة عسكرية فى أى لحظة، رغم تشديده على أن من وصفهم بـ«أعداء إسرائيل» لا يرغبون حاليًا فى خوض حرب. ورأى مراقبون أن هذا المشهد ينذر بتصاعد عسكرى محتمل فى المواجهة بين إسرائيل وإيران، فى ظل استمرار العمليات التى ينفذها الجيش الإسرائيلى ضد القوات التابعة لطهران فى سوريا. وأوضح المراقبون أن العمليات الإسرائيلية فى سوريا لا يبدو أنها ستمر دون رد إيرانى فى الفترة المقبلة، ما يدفع تل أبيب للرد بشكل أقوى، ما يعنى استهداف التواجد الإيرانى فى سوريا ولبنان بشكل أكثر وضوحًا، أو حتى توجيه ضربة عسكرية مباشرة إلى الداخل الإيرانى، وهو ما ينذر بمواجهة واسعة النطاق.







محللون عبريون: تعرُّضنا لضربة «تحذير جاد»

وصف المحلل السياسى، آيال زيسر، التحذيرات الداخلية من الخطر العسكرى الإيرانى بـ«الجادة»، موضحًا أن تصريحات رئيس الأركان بهذا الشأن تخرجها من سياق «المبالغات السياسية»، التى يفضلها «نتنياهو»، إلى أرض الواقع.

وقال «زيسر»، فى مقاله بصحيفة «إسرائيل اليوم»، إن «تحذيرات نتنياهو بشأن الخطر الإيرانى باتت معتادة وروتينية، لكن عندما تصدر من رجل جاد وحذر مثل رئيس الأركان فإن علينا الانتباه وبشدة».

وأضاف: «إسرائيل لا تتبع سياسة إدارة الخد الأيسر لمن يعتدى عليها، لكنها ترد على أى استفزاز ردًا فوريًا وصارمًا، وأحيانًا بصورة مبالغ فيها»، مشيرًا إلى امتلاك تل أبيب قدرات استخباراتية كبيرة وشبكة ضخمة من العملاء الذين يوفرون لها معلومات مهمة تجعلها صاحبة المبادرة فى أى صدام عسكرى.

وحذر من أن «استمرار الاحتكاك بين إسرائيل وإيران على الأرض السورية ووجود قوات إيرانية على أرض العراق يمكن أن ينزلق أيضًا إلى الساحة اللبنانية وإلى الجبهة الداخلية مع غزة».

وأشار إلى أن بلاده تراقب وبحذر احتمالية التوصل إلى اتفاق نووى جديد بين طهران وواشنطن، فى إطار إجراءات تتبعها الولايات المتحدة لتلطيف الأجواء فى الشرق الأوسط ونزع فتيل اشتعاله.

وقال يوسى أحيمائير، المحلل السياسى، فى مقاله بجريدة «معاريف»: «إسرائيل تعيش منذ أسابيع فى قوقعة تفصلها عما يدور حولها من أحداث وتطورات متسارعة وخطيرة تشهدها المنطقة، خاصة نقاط التماس مع سوريا ولبنان». وحذر «أحيمائير» من أن الانشغال بصراع الجبهة الداخلية فى إسرائيل، والانقسام السياسى حول تشكيل الحكومة، ومصير «نتنياهو» وتهم الفساد التى تلاحقه، كل هذا يعطى انطباعًا بأن إسرائيل منقسمة ومرتبكة وتعانى من أزمة حقيقية تجعلها فى أضعف حالاتها، ويشجع «العدو الحقيقى» إيران على استغلال الوضع وتوجيه ضربة عسكرية قوية وشاملة لإسرائيل، أو استغلال ذلك فى تحقيق أكبر مكاسب تفاوضية ممكنة مع الولايات المتحدة.





الجيش الصهيونى يستعد بمنظومة دفاعية ومشروع أمنى

لم ينتظر الجيش الإسرائيلى تسوية أوضاع الساحة السياسية الداخلية، وحسم أزمة الفشل فى تشكيل حكومة جديدة، واتخذ مجموعة من الخطوات فى إطار الاستعداد للمواجهة المرتقبة مع إيران، حال اندلعت. أولى تلك الخطوات، التى لا تتعلق بمسألة مواجهة إيران فقط، هى وضع ميزانية للجيش تمتد على مدى سنوات مقبلة، حيث تتواصل المباحثات بين قيادة الجيش ووزارة المالية، بشأن تدبير ميزانية لخطة طويلة الأمد، وخلافًا لخطط سابقة يصل مداها لـ٥ سنوات، يطلب الجيش المصادقة هذه المرة على خطة تمتد لـ١٠ سنوات كاملة، على أن تزداد الميزانية العسكرية خلال هذه الفترة إلى ٤٠ مليار شيكل، بواقع ٤ مليارات شيكل سنويًا. ورغم عدم تحديد الميزانية أو صدور قرار رسمى بها حتى الآن، صادق المجلس الوزارى المصغر الإسرائيلى «الكابينت» على تنفيذ الجيش مشروعًا أمنيًا حساسًا تصل تكلفته الإجمالية إلى نحو ٣٢٠ مليون شيكل. وتضمنت هذه المصادقة المرحلة الأولى من المشروع، على أن تخصص ميزانيات باقى المراحل فى وقت لاحق. وصادقت الحكومة الإسرائيلية، فى أغسطس الماضى، على زيادة طارئة بقيمة ٣٥٥ مليون شيكل للتسلح بمنظومة دفاعية ضد الصواريخ، كما أعلن «نتنياهو» أنه بصدد الدفع قدمًا بخطة دفاعية ضد صواريخ «كروز» تتكلف مليارات الشيكلات، وذلك بعد الهجوم الإيرانى على منشآت النفط السعودية. كما أعلنت قيادة الجيش الإسرائيلى ضم الوحدة المسئولة عن تشغيل منظومة «مقلاع داوود» إلى قيادة قوات المدفعية، موضحة أن هذه الوحدة قادرة على استخدام صواريخ خاصة تصيب الأهداف عن بُعد وبدقة. وبحسب التقديرات الاستخباراتية الإسرائيلية، فإن العملية الإيرانية المرتقبة يمكن أن تكون مباشرة، أو غير مباشرة من سوريا أو العراق، موضحة أنها قد تكون قصفًا صاروخيًا أو إطلاق طائرات مُسيرة. وعلى الرغم من أن إسرائيل تمتلك معلومات استخباراتية جيدة عن المخططات الإيرانية، لكنها ليست كاملة، وتشكل تحديًا كبيرًا لدى تلك الأجهزة، كما أن تل أبيب تشهد العديد من التساؤلات حول جهود إحباط العملية حال حدثت، وطريقة الرد عليها وإمكانية تنفيذ ذلك فى الأراضى الإيرانية من عدمه، فضلًا عن توقعات تدخل «حزب الله» اللبنانى، وأنصار إيران فى سوريا وغزة، حال حدوث معركة واسعة بين إسرائيل وإيران.





اتهامات لـ«نتنياهو» بتضخيم الأزمة.. واستطلاع رأى: ٥٦% من المواطنين يؤيدون تشكيل حكومة وحدة وطنية

رأى مراقبون إسرائيليون أن الحديث عن حرب مرتقبة مع إيران، بمثابة «مناورة أخيرة» من «نتنياهو»، موضحين أنه «يسعى لتضخيم هذه الأزمة بهدف الحفاظ على مكانته، والدفع تجاه تشكيل حكومة وحدة وطنية دون تأخير».

واستدل أصحاب هذا الرأى بأن «تصريحات نتنياهو الساخنة عن الخطر الإيرانى بدأت بعد نقل مهة تشكيل الحكومة الإسرائيلية إلى خصمه بينى جانتس، وفشل مفاوضاته مع الأخير لتشكيل حكومة وحدة مشتركة بين الليكود وأزرق أبيض».

ورد «نتنياهو» على هذه الاستنتاجات، فى مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية، الأسبوع الماضى، قائلًا: «التحذيرات من تفاقم الوضع الأمنى على الجبهة الشمالية ليست مناورة سياسية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية واسعة ليست مسألة حزبية، بل قومية وأمنية من الدرجة الأولى».

وأضاف: «نرى ما يحدث فى الشرق الأوسط. لبنان والعراق وسوريا فى العاصفة، وتسيطر إيران على كل هذه الدول، الأمر الذى يتطلب اتخاذ قرارات صعبة للغاية».

واعتبر «نتنياهو» أن «التحدى الاستراتيجى الرئيسى لإسرائيل يكمن فى الجبهة الشمالية، نظرًا لوجود قوات إيرانية فى سوريا، بجانب مشروع تحسين دقة صواريخ حزب الله اللبنانى»، مضيفًا: «الوضع الأمنى فى هذه المنطقة يتحول إلى تحدٍ أكثر صعوبة، خاصة بعد خروج القوات الأمريكية من سوريا، وهو أمر، إضافة إلى أمور أخرى، يحول الوضع إلى أكثر هشاشة مما كان عليه قبل سنوات».

وبحسب استطلاع المعهد الإسرائيلى للديمقراطية، يؤيد ٥٦٪ من الإسرائيليين تشكيل حكومة وحدة وطنية، يتناوب «نتنياهو وجانتس» رئاستها، بينما قال ٣٢٪ منهم إنهم يعارضون هذا الاتفاق.

ورأى ٥٣.٦٪ من المشاركين فى الاستطلاع أن «نتنياهو» مطالب بالتنحى عن منصبه كرئيس لحزب «الليكود»، فى حين رهن ٦٥٪ منهم ذلك بتوجيه لائحة اتهام ضده فى قضايا الفساد المتهم فيها، وفى المقابل قال ٢٤٪ إنهم يعارضون استقالته من رئاسة «الليكود» بأى حال من الأحوال.









