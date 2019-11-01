جامعة طنطا تصدر بيانًًا حول واقعتى الإيحاءات الجنسية والسجائر

أصدر المركز الإعلامي لجامعة طنطا اليوم، بيانًا بشأن فيديو تطاول طالبة على أستاذ جامعي.

وقال المركز الإعلامي في بيانه: "يوضح المركز الإعلامي بالجامعة أن الواقعة تعود إلى يوم الأربعاء الماضي بكلية التجارة، حيث فوجئ عميد كلية الحقوق أثناء إلقائه محاضرة في مادة القانون التجاري بكلية التجارة بالجامعة بإحدى الطالبات بالتحدث تليفونيًا وقيام طالب آخر بتدخين سجائر، الأمر الذي دفع عميد كلية الحقوق إلى التأكد من شخصية الطالب، الذي رفض الإفصاح عن هويته والمجاهرة علنًا أمام الطلاب بالتدخين لأكثر من سيجارة، الأمر الذي دفع عميد الحقوق لإحضار أفراد الأمن الإداري بالكلية لاصطحابه خارج المدرج، نظرًا لتعامل الطالب غير المسئول، فقام الطالب بترديد عبارات وحركات مسيئة لشخص عميد الحقوق أمام مرأي ومسمع الطلاب الحاضرين أثناء خروجه".



وأضاف البيان: "بالنسبة للطالبة، طلب العميد منها تحقيق الشخصية وغلق التليفون أثناء المحاضرة، لكنها رفضت الإفصاح عن هويتها واستمرت في المحادثة، ومع تكرار تأكيد العميد لها فوجىء بالطالبة تردد عبارات غير لائقة، الأمر الذي استثار غضبه فألقى بهاتف الطالبة، فأعادت الطالبة تكرار نفس العبارات، فطلب منها أن يكون تهديدها خارج المدرج، وعقب انتهاء المحاضرة تقدم عميد كلية الحقوق بمذكرة رسمية إلى عميد كلية التجارة ضد الطالب والطالبة لتجاوزهم غير اللائق أخلاقيًا وسلوكيًا".



وتابع: "أكد عميد كلية التجارة أنه تم التحقيق مع الطالب والطالبة، والاستماع لشهود العيان من الطلاب، وسيتم رفع تقرير مفصل غدًا بالواقعة وكل ملابساتها للأستاذ الدكتور رئيس الجامعة لاتخاذ ما يلزم".