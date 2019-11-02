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تقارير ومتابعات

أسباب انخفاض الليرة التركية.. خبير اقتصادى يُجيب

السبت 02/نوفمبر/2019 - 04:48 ص
جريدة الدستور
أريج الجيار
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قال خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد التركي يشهد انهيار الليرة بشكل كبير إلى أدنى مستوياتها في ظل تراجع كبير للاقتصاد التركي في الآونة الأخيرة؛ نتيجة الممارسات العدائية لدول الجوار مما جعلها عرضة للعقوبات الدولية، وآخرها عدوات الأتراك على سوريا، وهو ما يفسر مشكلات الميزان التجاري لتركيا، مشيرًا إلى أن حرب تركيا الأخيرة أثر عليها بالسلب بشكل ملحوظ، إذ تعتبر تركيا من الدول الفقيرة في مواردها الداخلية وبالتالي فهي تعتمد بشكل قوي وأساسي على الصناعات والاستيراد والتصدير والأهم هو الاستثمار الأجنبي من جميع الدول، الأمر الذي أثر على هذه القطاعات نتيجة الحرب والتدخلات التركية في دول الجوار.

وأضاف "الشافعي"، في تصريح لـ"الدستور" أن الليرة التركية تشهد أوقاتًا صعبة هذه الأيام بعد هبوطها أمام الدولار إلى أدنى مستوى لها في تاريخها على الإطلاق، فالمودعين المحليين للودائع الأجنبية لديهم تأثير كبير على الليرة وقوتها إذ يملكون ودائع تقدر بـ144.5 مليار من العملات الأجنبية بحسب بيانات المركزي التركي؛ لذا فإن خسارة جزء من ذلك المخزون المحلي للودائع الأجنبية سيشكل تهديدًا على الليرة التركية، إذا حدث نزيف كبير في حجم الودائع، في ظل ارتفاع متوقع لأسعار الفائدة الأمريكية على الدولار، بالإضافة لتوسع العجز في الحساب الجاري التركي.

وأكد الخبير الاقتصادي، أن تركيا تشهد أزمات اقتصادية متلاحقة في ظل السياسات التي يتبعها نظام رجب طيب أردوغان، والتي أدت إلى تخوف المستثمرين من المستقبل الاقتصادي لتركيا، وصندوق النقد الدولي توقع هبوط النمو الاقتصادي في تركيا واستبعد أي تطورات إيجابية في النمو، وتعاني تركيا حاليًا من مستوى عالي من الديون بعضها مستحق الدفع في القريب العاجل، بالإضافة إلى الديون الجديدة، وهذا يعني بلغة السوق المالي أنه يجب إعادة تمويل الدين، لافتًا إلى أن وكالة تقييم الاستثمار "فيتش" كشفت أن الحاجة المالية الكلية لتركيا هذا العام ستبلغ ما يقارب 230 مليار دولار، وغيرها من المؤشرات السلبية عن الاقتصاد التركي وهو ما يفسر أسباب عجز الميزان التجاري.

وأعلنت هيئة الإحصاء التركية أن هناك تراجعا طرأ على عجز الميزان التجاري التركي حتى نهاية أغسطس 2019 بنسبة 58.2% مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي 2018؛ لاسيما أن توضح الأرقام أن عجز الميزان التجاري بلغ حتى نهاية أغسطس الماضي نحو 20.58 مليار دولار أمريكي، مقارنة مع 49.28 مليار في الفترة المقابلة من العام الماضي 2018.
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