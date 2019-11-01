حبس مندوب تحصيل وعامل سرقا شركة إعلانات بالموسكى

قررت نيابة الموسكى الجزئية، حبس مندوب تحصيل وعامل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة أجهزة من شركة يعملان بها بمنطقة الموسكي، كما أمرت بسرعة التحريات حول الواقعة.



وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، عن تلقى رجال المباحث، بلاغا من "علاء. ع"، 29 سنة، محامى بصفته وكيلا عن "وليد. ط"، مالك شركة للدعاية والإعلان الكائنة، باكتشاف موكله سرقة 3 أجهزة كمبيوتر و3 أجهزة لاب توب و2 هاتف محمول من داخل الشركة عمله ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.



وانتقل الرائد علاء أبوالمجد معاون المباحث إلى مكان الواقعة، وبإجراء المعاينة تبين سلامة منافذ الشركة، ومن خلال فحص العاملين السابقين والحاليين بالشركة محل الواقعة، والاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من "حازم. ر. س" 30 سنة مندوب تحصيل بذات الشركة، و"محمد. أ"، 32 سنة، عامل، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما تمكنت قوة أمنية من مباحث القسم من ضبطهما.



وبمواجهتهما بالتحريات أيداها، واعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وأقر الأول بأنه نظرا لمروره بضائقة مالية ولطبيعة عمله بالشركة خطط لسرقة محتوياتها، وفى سبيل ذلك استعان بالمتهم الثاني، حيث تمكنا من الدلوف للشركة عقب قيامه باصطناع نسخة من مفتاحها الأصلى وسرقة محتوياتها، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات بمسكن المتهم الأول، باستدعاء المبلغ تعرف علي المضبوطات واتهمهما بالسرقة، وأمر اللواء محمد منصور مدير الأمن بتحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.