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حوادث

ضبط 4500 قطعة حلوى مجهولة المصدر فى مصنع بمدينة السلام

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 07:45 م
جريدة الدستور
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تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور، مدير الأمن، من ضبط صاحب مصنع حلوى "حلوى المولد" يستخدم خامات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأى مستندات، وبيعها للمواطنين بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، بلاغا من العميد محمد رجائى، مدير إدارة التموين، بإدارة صاحب مصنع حلوى بدائرة القسم، لمصنع بدون ترخيص وتصنيع الحلوى الجافة "حلوى المولد" مستخدمًا خامات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأى مستندات تدل على مصدرها غاشًا بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر داخل المصنع على (4500 قطعة حلوى "معدة للبيع"- أكثر من 6 أطنان من خامات التصنيع، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأى مستندات- الأدوات والمعدات التى تستخدم فى عملية التصنيع).
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