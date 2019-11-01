ضبط صاحب كشك لحيازته سجائر مهربة فى حلوان

تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، من ضبط صاحب كشك، لحيازته كميات كبيرة من السجائر المستوردة والمهربة جمركيًا، بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.



وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا من العميد محمد رجائى مدير إدارة التموين، بإدارة صاحب كشك ببيع السجائر، بدائرة القسم، بدون ترخيص وحيازته كمية كبيرة من السجائر المستوردة والمهربة جمركيًا ومجهولة المصدر بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.



وعثر بداخل الكشك على (430 علبة سجائر "أنواع مختلفة" جميعها مهربة جمركيًا ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.