استعجال التحريات حول صاحب مكتب للطباعة لاتهامه بتزوير المستندات

تواصل نيابة الموسكى الجزئية، تحقيقاتها في واقعة القبض على صاحب مكتب لاتهامه بتزوير المحررات والمستندات الرسمية بدائرة القسم، واستعجلت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروف وملابسات نشاط المتهم.



بداية الواقعة بتلقى ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، معلومات مفادها قيام" ا. ص"، 28 سنة، صاحب مكتب للطباعة بدائرة قسم شرطة الموسكى، بمزاولة نشاطا إجراميا تخصص نشاطه.



فى تزوير المحررات والمستندات وتقليد الأختام والاكلاشيهات المنسوب صدورها لجهات حكومية وترويجها على عملائه نظير مبالغ مالية، متخذًا من المكتب محل عمله مكانا لمزاولة نشاطه الإجرامى.



وكشفت التحريات صحة المعلومات الواردة، وتم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه حال تواجده داخل المكتب، وعثر بداخله على اكلاشيه تقرأ بصمته ( النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدات الكهربائية ـ اللجنة النقابية )، اكلاشيه تقرأ بصمته ( إدارة قها التعليمية ـ مدرسة عزبة الباجور للتعليم الاساسى ـ الرقم التعريفي 1415523 )، اكلاشيه تقرأ بصمته (محافظة الجيزة ـ إدارة أوسيم التعليمية ـ توجيه المجال الصناعي وتكنولوجيا المعلومات) وجميعهم مقلدين.



وبمواجهة المتهم بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بتقليد المضبوطات بقصد تزوير المستندات الرسمية والحكومية وترويجها على عملائه نظير مبالغ مالية، تم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة التي تباشر التحقيقات.