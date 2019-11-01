رامى جمال يدرس تقديم «ديو» مع زوجته المعتزلة ناريمان

يواصل المطرب رامى جمال التحضيرات النهائية لألبومه الغنائى الجديد الذى يتعاون فيه مع شركة «نجوم ريكوردز»، استعدادًا لطرحه خلال العام المقبل ٢٠٢٠، وقال لـ«الدستور»: «قررت العودة سريعًا إلى الجمهور، والتخلى عن فكرة طرح ألبوم جديد على فترات متباعدة تصل إلى ٣ أعوام، وأعمل حاليًا على الانتهاء من الألبوم الجديد فى أسرع وقت مع الالتزام باختيار أغنيات جيدة تليق بجمهورى».

وأضاف: «الألبوم يحمل العديد من المفاجآت للجمهور، وحاولت أن أُقدّم فيه ألوانًا موسيقية جديدة ومختلفة عن المنتشرة فى سوق الغناء الفترة الماضية»، مشيرًا إلى أن طرح ١٠ أغنيات فقط فى الألبوم سيتيح له الوقت الكافى لاختيار الكلمات بشكل جيد.

وعلمت «الدستور» أن «رامى» انتهى من تسجيل معظم أغنيات الألبوم الجديد، الذى لم يستقر على اسم محدد له حتى الآن.

ويضع المطرب الشاب اللمسات النهائية على الألبوم حاليًا، استعدادًا لتسليم «الماستر» الخاص به للشركة المنتجة، لبدء طباعته والاستقرار على موعد نهائى لطرحه، ويتعاون فيه مع عدد كبير من صُناع الموسيقى فى مصر والوطن العربى من الشعراء والملحنين والموزعين، من بينهم نادر عبدالله ورفيق نجيب وأحمد المالكى وخالد الشيبانى وتوما وياسر نور وشريف مكاوى ونادر حمدى وأحمد أمين وأحمد عرفان ومحمد عاطف وغيرهم.

وقالت مصادر مقربة من «رامى»، إنه فى حيرة شديدة حاليًا بسبب تفكيره فى عودة زوجته المطربة المعتزلة ناريمان إلى الغناء مرة أخرى، بعد غياب أكثر من ٥ سنوات، منذ قرار اعتزالها عام ٢٠١٤ عقب زواجها مباشرة، موضحًا أنه يدرس عودتها إلى عالم الغناء من خلال ألبومه الجديد، بأغنية يطرحها على طريقة الـ«ديو» وتجمعهما معًا.

وشاركت ناريمان من قبل فى العديد من الأغنيات، لكنها اشتهرت بألبوم «شخبطة على الحيط»، الذى طرح فى عام ٢٠١١، وقدمت فيه ٣ أغنيات، الأولى تحمل اسم «الحال ده مش نافع»، من كلمات الشاعر الغنائى أمير طعيمة وألحان رامى جمال وتوزيع موسيقى أحمد إبراهيم، والثانية «مبقاش فى حاجة»، والثالثة بعنوان «مع نفسك».

وطرح «رامى» آخر ألبوماته بعنوان «ليالينا»، فى يونيو ٢٠١٨، وتعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، منهم أيمن بهجت قمر ونادر عبدالله وبهاءالدين محمد وأمير طعيمة وتامر حسين وتوما ومدين ومحمد يحيى ونادر حمدى وتميم.

وطرح ٤ من أغنيات الألبوم على طريقة «فيديو كليب»، وهى: «مافيش منها»، من كلمات السيد على وألحان أحمد يوسف وتوزيع موسيقى طارق عبدالجابر، و«ماتظلمنيش»، من ألحانه، وكلمات جمال الخولى وتوزيع موسيقى نور، و«تعيشى ليا»، من كلمات نادر عبدالله وألحان تامر على وتوزيع موسيقى ياسر ماجد، ثم أخيرًا أغنية «البرد»، وتولى إخراج الأغنيات الأربع المخرج كريم نجيب، بالتعاون مع مديرى التصوير روبى براينت، وزاك سانى.

