أزهري يكشف سر الهجوم على قانون الأزهر للأحوال الشخصية

قال الشيخ إبراهيم رضا من علماء الأزهر الشريف، إن أعداء مصر استهدفوا القوات المسلحة والشرطة ومؤسسة الأزهر التي كانت بمثابة الرأس من الجسد، فأرادوا أن يركن الأزهر ويجعل صوته ينخفض، في مقابل ارتفاع التيارات الدينية التي تكن له العداوة والبغضاء.



وأضاف خلال لقائه في برنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن هذه التيارات لا ترى في إسرائيل عدو، وإنما ترى الأزهر بسبب إيمان علمائه بوسطية الإسلام ومدنية الدولة.



وعلق الشيخ، على هجوم البعض على الأزهر، بسبب إصدار قانون الأحوال الشخصية، قائلًا: "ما حدث في أوروبا في العصور الوسطى كان تجربة الكنيسة الغربية مع الدولة، وقياسها على الأزهر قياس باطل، فالأزهر قوة ناعمة لمصر، رد اعتبار للمرأة المصرية عن طريق وثيقة الأزهر، وهو من كان يجمع الأطراف في حال خلخلة الدولة".