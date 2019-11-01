إسبانيا: أمريكا لم تثر قضية فرض عقوبات على فنزويلا

قالت الحكومة الإسبانية اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة لا تفكر في اتخاذ أي تدابير ضد مدريد بسبب علاقاتها الدبلوماسية والمالية مع فنزويلا.



ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن وزارة الخارجية الإسبانية القول، إنها أجرت اتصالات مع المسؤولين الأمريكيين في واشنطن وكذلك السفارة الأمريكية في مدريد بعد القصة التي نشرتها بلومبرج نيوز أمس الخميس التي قالت فيها إن بعض المسؤولين في إدارة ترامب يضغطون من أجل فرض عقوبات مالية ضد إسبانيا.

ووفقا لمصادر مطلعة، فإن مسؤولين في وزارة الخزانة الأمريكية يدرسون اتخاذ تدابير ضد البنك المركزي الإسباني وكيانات أخرى حيث يتم فيها الاحتفاظ بالأموال الواردة من فنزويلا.

ومع ذلك قال مسؤولون أمريكيون آخرون،إنهم يعارضون اتخاذ مثل هذه الخطوة ضد حليف مثل إسبانيا، في إشارة إلى وجود انقسامات حول أي إجراء محتمل.

وقالت وزارة الخارجية الإسبانية في بيان اليوم الجمعة، إنه بعد محادثات مع المسؤولين الأمريكيين، فإن مدريد "في موقف يمكنها من إنكار أن مثل هذه التدابير قد تم النظر فيها".

وأضاف البيان:" تحتفظ إسبانيا والولايات المتحدة بعلاقة وثيقة ومرنة وأنهما تواصلان العمل معا من أجل تحقيق المصلحة المشتركة لكلتا الدولتين".