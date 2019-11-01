افتتاح فصول محو أمية ومنافذ لبيع اللحوم بقنا

أعلن الدكتور عباس منصور، أمين حزب مستقبل وطن، بمحافظة قنا اليوم، عن فتح ١٧ فصلا جديدا لمحو الأمية و٩ منافذ لبيع اللحوم البلدية الطازجة للمواطنين بأسعار مخفضة وجار أيضا فتح منفذ كبير لبيع حلوى المولد النبوي الشريف بأسعار تنافسية بمركز أبوتشت شمال المحافظة، في إطار السياسة التي ينتهجها الحزب لتخفيف العبء عن كاهل المواطن وتحقيق التلاحم الشعبي.



ومن جانبه قال محمود سالم أمين حزب مستقبل وطن بمركز أبوتشت أنه في إطار تنفيذ البروتوكول الموقع بين الحزب والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار تم فتح ١٧ فصلا جديدا لمحو الأمية بقرى "مدينة أبوتشت والكرنك والقارة والحسينات والحبيل الشرقي وكوم جابر والحبيل الغربي".



وأضاف أنه تم فتح ٩ منافذ لبيع اللحوم البلدية بسعر ٩٠ جنيها للكيلو بواقع منفذين بكل من "بمدينة أبوتشت وكوم جابر والعوامر الغربية وخوالد أبو شوشة" ومنفذ بقرية القارة وجار فتح منفذ لبيع حلوى المولد النبوي الشريف بأسعار تنافسية.