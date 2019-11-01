بسام الشماع يكشف أهمية معرض توت عنخ آمون فى لندن

قال الدكتور باسم الشماع، الباحث في علم المصريات، إن افتتاح وزارة الآثار، معرض توت عنخ آمون، كنوز الملك الشاب في لندن لا يقل أهمية عن قرار رفع تحذيرات السفر إلى شرم الشيخ.



وأضاف الشماع في مداخلة هاتفية ببرنامج "صوت الناس" المُذاع عبر فضائية المحور، أن المعرض يأتى ضيفًا على لندن محطته الثالثة بعد مدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية والعاصمة الفرنسية باريس، لافتًا إلى أن المعرض حقق رقمًا قياسيًا في زيارة المتاحف بفرنسا، مؤكدًا أن الإنجليز يواجهون تحديًا تجاه تحقيق رقم قياسي أعلى.



وأوضح الباحث في علم المصريات، أن المعرض يضم 150 قطعة أثرية (166 رقمًا) من مقتنيات الملك الشاب بينها عدد من تماثيل الأوشابتى المذهب والصناديق الخشبية والأوانى الكانوبية وتمثال الكا الخشبى المذهب وأوانى من الألباستر.



وتابع: "المتحف البريطاني يضم من 7 إلى 8 ملايين قطعة ودخوله مجانا، في حين أن سعر التذكرة لدخول المتحف المصري 37 جنيها إستيرليني، وهو ما يؤكد الثقة بكثافة الأعداد الواردة لرؤية المقتنيات الأثرية المصرية".