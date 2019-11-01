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تحقيقات وملفات

«نطرد الأرواح الشريرة».. اعترافات خاصة لـ"محتفلى الهالوين" فى مصر

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 07:17 م
جريدة الدستور
هاني سميح
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يوم صُنف الأكثر رعبًا في العالم، ينتظره شباب كثيرون، ممن يرتدون به زيًا يُشبه الأشباح والشياطين، وتكون الألوان الطاغية في هذا اليوم هي الأسود والأحمر، والأكثر احترافًا فيهم هو ذلك الذي يظهر بشكل أكثر رعبًا وتخويفًا للآخرين.

هو يوم "عيد الهالوين"، الذي تحدد له زي مخصص من أزياء الرعب التي تستخدم في السينما، ليكون يومًا أكثر إثارة داخل تجمعات معينة يمارسون طقوسًا واحتفالات تخص ذلك العيد المرعب، الذي ربما لا يعرف الكثير ماذا يفعل هؤلاء به؟

"الدستور" حاورت عددًا من محتفلي عيد الهالوين في مصر، لمعرفة طقوس الاحتفال، ومن أين يجلبون تلك الأزياء المخيفة، لاسيما أن الإثارة التي تحدث لهم في ذلك اليوم عليها لغط وجدل كبير من الناحية الدينية والنفسية.

"خالد السيد"، شاب عشريني، اعتاد على الاحتفال سنويًا بـ"عيد الهالوين" وسط مجموعة من أصدقائه المقربين، في أحد النوادي الليلية بمحافظة القاهرة، يحكي لـ"الدستور"، تجربته التي يعيشها وهو في غاية السعادة من الاحتفال بتلك الطريقة المخيفة، والرقص على نغمات صاخبة طوال الليل.

يرى خالد، إن الاحتفال بالهالوين شىء طبيعي في كل بلاد العالم، فهو يعود إلى طقوس دينية كاثوليكية لطرد الأرواح الشريرة، وتحسين الحالة المزاجية مثله مثل حبوب السعادة، فهناك طرق مختلفة للحفل بعضها يكون مخلًا بآداب وعادات الدولة، وهناك حفلات طبيعية مقتصرة على النغمات الموسيقية فقط.

يشير الشاب إلى الحفلات المخلة للآداب، قائلًا: "غالبًا يكون هناك أنواع عديدة من المخدرات والخمور اللازمة للاحتفال بهذا اليوم، حتى يستطيعوا الاندماج مع الجو المخيف الذين يعيشونه طوال فترة الحفلة، ونحصل على ذلك الزي المخصص من خلال أشخاص متخصصين في تفصيل الأزياء التنكرية والمرعبة لاستخدامها في أعمال السينما والتليفزيون".

ويذكر أن "عيد الهالوين" يعود أصل الاحتفال به إلى بريطانيا وأجزاء من أوروبا، فهو يأتي في اليوم الذي يسبق يوم القديسين، في الأول من نوفمبر، لكن عيد الهالوين شهدت انطلاقته الحقيقية في الولايات المتحدة، عندما أحضر فكرته لأمريكا الشمالية، المهاجرون الأيرلنديون، في القرن التاسع عشر.

"محمود منير"، شاب آخر لم يتجاوز العشرين من عمره، يقطن في محافظة الجيزة، يقول لـ"الدستور" إنه يحتفل بالهالوين منذ 10 أعوام، مشيرًا إلى اهتمامه الكبير بطقوس هذا اليوم، بالرغم من عدم وعيه بأصوله الدينية، لكنه يُفضل الذهاب إلى الأماكن المخصصة لهن وارتداء الأزياء المرعبة، وتلطيخ اللون الأمر على وجوه الحاضرين، كنوع من أنواع الرعب في استخدام الدم.

يضيف:"هناك أشخاص يتعمدون تشويه صورة الهالوين في مصر، واستغلال أي صور للحفل ونشرها على صفحات التواصل الاجتماعي، بهدف ترهيب الناس من الاحتفال بهذا اليومن بالرغم من كونه يومًا عاديًا مقتصرًا على الأشخاص الذين يحتفلون به في مكان معين، كما أننا لا نسبب أي ضرر لأي شخص".

لكن كان لدار الإفتاء رأي آخر بشأن ظاهرة الاحتفال بـ"عيد الهالوين"، أو عيد الهلع كما يطلقون عليه، مؤكدين أنه ليس من التراث الإسلامي أو العربي، ويجب عدم ممارسة تلك التقاليد التي تولد العنف، وتقضي على الرحمة بين الأطفال والكبار.

يحذر الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، من الانسياق خلف ما يبث وما ينشر إلينا من عادات غربية، وعدم الاحتفال بـ"عيد الهالوين"، مؤكدًا أنه لا يعود إلى التراث الإسلامي، الذي لا يتفق مع مثل تلك التقاليد الغربية، وأن تلك الاحتفالات المرعبة تولد العنف بين الشباب والأطفال، وتقضي على الرحمة بينهم.

وفي ذات السياق أكد الشيخ عبدالحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقًا، عدم ممارسة تلك التقاليد المتناقضة للدين الإسلامي، فالأعياد عند المسلمين متعارف عليها، وهما عيدا الفطر والأضحى وليس في الإسلام أعياد سواهما.


واستدل الشيخ عبدالحميد الأطرش على حديثه، قائلًا: "إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل المدينة وجد اليهود والنصارى يلعبون فقال ما بكما قالوا كان لنا في الجاهلية يومان نلهو ونلعب فيهما، فقال لهم النبي الكريم إن الله أبدلكم عنهما بعيدي الفطر والأضحى" .

يضيف: "هذه الاحتفالات تنافي تعاليم الدين الحنيف فلا يجوز إحياؤها أو مشاركة غير المسلمين فيها مثل ما يحدث في عيد الهالوين، لكن هناك أعيادًا أخرى للأقباط نشاركهم فيها الألفة والارتباط".



أما الدكتور محمد عثمان، الاستشاري النفسي، فيرى أن هذه العادات الغربية المستحدث استخدامها في مصر أصبحت تشكل خطرًا كبيرًا على شباب وأطفال مصر، بعد أن ازداد انتشارها على صفحات التواصل الاجتماعي، التي سهلت الطريقة المستخدمة له بين المصريين.

يضيف: "جذب الأنظار والاستعراض هما الحالتان المسيطرتان على الشخص الذي يرغب دومًا في الاحتفال بالهالوين، أو تركيز وقته ومجهوده في ممارسة التقاليد التي تُمارس في هذا اليوم، بجانب أنه يشكل خطرًا على الأطفال فهو يخلق بداخلهم شعورًا بالخوف حين يشاهدون تلك المشاهد المرعبة".

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