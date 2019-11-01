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عالم

"التجارة العالمية": الصين يمكنها فرض عقوبات سنوية على أمريكا

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 07:15 م
جريدة الدستور
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قالت لجنة بمنظمة التجارة العالمية، اليوم الجمعة، إن الصين لها الحق في أن تفرض عقوبات تعويضية على واردات من الولايات المتحدة بقيمة 3.579 مليار دولار سنويا بسبب فشل واشنطن في إلغاء رسوم لمكافحة الإغراق.. وهو تقريبا نصف المبلغ الذي سعت إليه بكين.
وجاء القرار بينما يحاول أكبر اقتصادين في العالم إتمام "المرحلة الأولى" من اتفاق للتجارة، وقال لاري كودلو، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، إن الرئيس دونالد ترامب ومفاوضين أمريكيين "متفائلون جدا" بشأن إبرام الاتفاق.
وفي حكم لمنظمة التجارة العالمية، قالت لجنة تحكيم من ثلاثة أعضاء إن مصًدرين صينيين عانوا خسائر في التجارة بقيمة 3.579 مليار دولار سنويا. ويمكن للصين الآن أيضا أن تطلب من هيئة تسوية
المنازعات بالمنظمة ضوءا أخضر لفرض رسوم جمركية انتقامية على بضائع أمريكية مستوردة بنفس القيمة كل عام.
وكانت الصين قد أبلغت منظمة التجارة في سبتمبر أيلول 2018 أنها عانت خسائر بقيمة 7.043 مليار دولار سنويا بسبب رسوم مكافحة الإغراق التي قضت لجنة بالمنظمة في 2016 بأنها غير قانونية، وهو حكم جرى لاحقا تأييده. وبناء على ذلك طلبت الصين السماح لها بزيادة الحواجز التجارية على بضائع أمريكية بنفس القيمة، وهو ما تسمح به قواعد منظمة التجارة العالمية.
ومع اعتراض إدارة ترامب على قيمة التعويضات أرسلت القضية إلى التحكيم.
ولم يصدر تعقيب حتى الآن من مكتب الممثل التجاري الأمريكي على قرار لجنة التحكيم.
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