غدًا.. حفل موسيقى لـ"أسياد الزار" على مسرح الضمة

ينظم مركز المصطبة للموسيقى الشعبية الفلكلورية، غدًا السبت، حفلًا موسيقيًا شعبيًا لفرقة "أسياد الزار" المصرية، على مسرح الضمة.



وتمتع الفرقة جمهورها بتقديمها فنون الزار المتميزة وتتنوع بين الزار السوداني والزار المصري وزار أبوالغيط، ويؤديه أعضاء الفرقة على إيقاعاتها الخاصة باستخدام الطنبورة والمزهر أو الدف.



يذكر أن "أسياد الزار" تعد إحدى أهم فرق مركز المصطبة للموسيقى الشعبية بجانب فرق "الطنبورة" و"الكفافة" و"نوبانور"، وتضم نخبة من أواخر عازفي الزار السوداني والزار المصري وبعضهم أعضاء في فرقة "الرانجو" العالمية.

