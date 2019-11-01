المبعوث الأمريكى لأفغانستان يبحث تبادل الأسرى فى كابول

أكد مصدر أفغاني أن المبعوث الأمريكي الخاص لدى أفغانستان زلماي خليل زاد يناقش في العاصمة كابول اليوم الجمعة، مسألة تبادل الأسرى بين واشنطن وطالبان، وذلك للإفراج عن الرهائن الأجانب الذين اعتقلتهم طالبان منذ عام 2016.



وتأتي تلك المحادثات عقب زيارة خليل زاد إلى باكستان، حيث يسعى إلى إيجاد حلول تهدف إلى إحياء محادثات السلام مع طالبان عقب شهرين تقريبًا من توقفها من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويحاول خليل زاد ضمان إطلاق سراح اثنين من المحاضرين الأجانب بالجامعة الأمريكية في أفغانستان، اللذين تم اعتقالهما تحت تهديد السلاح.



وذكر مسئول أفغاني، لم يرغب في ذكر اسمه، في تصريحاته الخاصة لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية: "من الممكن أن يتم الإفراج عن هذين المحاضرين في مقابل إطلاق سراح عدد من قادة طالبان، أمثال أنس حقاني أحد كبار قادة شبكة حقاني المُسلحة، بجانب العديد من سجنائها لإحياء محادثات السلام المتوقفة مع الإدارة الأمريكية".



وأضاف أيضًا أنه على الرغم من إعلان ترامب وقف محادثات السلام مع طالبان ووصفها بـ"الميتة"، إلا أن المباحثات غير الرسمية ما زالت تُجرى خلف الكواليس من أجل إعادة بناء الثقة واستئناف المفاوضات بين واشنطن وطالبان بشكل رسمي.