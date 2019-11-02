اليوم.. بدء الموجة الرابعة عشر لإزالة التعديات على أراضى الدولة

تبدأ قوات إنفاذ القانون، ولجنة استرداد أراضي الدولة، اليوم السبت، الموجة الرابعة عشر لإزالة التعديات على أراضي الدولة في جميع المحافظات، مع التركيز على الحالات التي لم تلتزم بالجدية في التقنين، والممتنعين عن سداد رسوم الفحص والمعاينة، ومن ثبت عدم توافر شروط التقنين لهم.



ونفى مصدر مسئول بلجنة استرداد أراضي الدولة منح مهلة أخرى لسداد رسوم الفحص والمعاينة بعد انتهاء المهلة المحددة، وإدراج من امتنعوا عن السداد في موجة الإزالات الجديدة، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد مؤتمر موسع في وزارة التنمية المحلية يحضره جميع سكرتيري عموم المحافظات ومديري الأملاك ورؤساء المنظومة الإلكترونية بالمحافظات، لمراجعة ما تم خلال الفترة الماضية من إجراءات وعقود فى ملف تقنين أراضى الدولة، وكذلك اتخاذ التدابير الكفيلة بدفع عجلة التقنين وزيادة معدلات الأداء.