محيي إسماعيل يغني "يحيا أبوها يحيا" (فيديو)

ظهر الفنان محيي إسماعيل، في مقطع فيديو قديم على موقع "يوتيوب" يغني أغنية من أغاني الريف المصري "يحيا أبوها يحيا".



وجاء في الفيديو الفنان محيي إسماعيل برفقة عدد من نجوم الزمن الجميل يشاركونه الغناء، أشهرهم: الفنانة اللبنانية صباح، ووحيد سيف، وشويكار، وهالة فؤاد.



وأثار إسماعيل، حالة من الجدل بعد تصريحاته المثيرة على هامش حضوره مهرجان الإسكندرية السينمائي الأخير، كعضو لجنة تحكيم المسابقة في الدورة الـ35 من المهرجان، ما جعله يتصدر قائمة الأعلى مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي، بهاشتاج "#محيي_إسماعيل".

