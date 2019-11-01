أول "نمر" بابتسامة ذهبية

ركب فريق دولي من الأطباء البيطريين تاجا ذهبيا لناب نمرة كانت مصابة بتسوس عميق، وأصبحت أول نمرة يمكنها استعراض ابتسامة ذهبية.



تفيد صحيفة The Sun، بأن النمرة كارا (6 سنوات) صودرت من مالك مزرعة في مدينة مونانو الإيطالية عام 2013، وفي عام 2015 نقلت إلى محمية النمور في ألمانيا.



اكتشف الأطباء البيطريون حينها وجود تسوس في أحد أنيابها وقرروا جمع فريق مختص من مختلف بلدان العالم للتشاور وعلاج هذه الناب المصابة.



وكان الأطباء يتوقعون انكسار الناب لأن التسوس عميق وفي نهاية شهر أغسطس الماضي اتفق الأطباء على صنع قالب لأسنان النمرة كارا من أجل زرع ناب ملائمة لها، ولكن البيولوجي فلوريان ايسيرلو (37 سنة) أعلن أنه خلال عملية استمرت 1.5 ساعة تمكن الأطباء من تنظيف مناطق التسوس وأصبحت الناب جاهزة لوضع حشوة فيها. لذلك يفضل تغليف الناب بتاج ذهبي.



استنادا إلى هذا خضعت النمرة إلى نظام غذائي خاص وبعد ثلاثة أسابيع عادت إلى تناول اللحم وتفتيت العظام وتقول البيولوجية إيفا ليندنشميدت تستطيع كارا الآن العض والابتسام مستعرضة نابها الذهبية.