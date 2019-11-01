إخلاء 16 عقارا بجوار مبنى الورديان المائل غرب الإسكندرية

أصدرت اللجنة الهندسية المشكلة من أساتذة بكلية الهندسة، بجامعة الإسكندرية، قرارا بإخلاء العقارات المحيطة بالعقار على مسافة 30 مترا مربع بمحيط العقار المائل، بشارع الشيخ طموم، بمنطقة الورديان غرب الإسكندرية والمكون من ١٦ طابقًا بها ٣٢ شقة.



كما أصدرت اللجنة، قرارًا يقضي بإخلاء العقار المائل من السكان بالمنقولات وإخلاء 16 عقارا ومنزلًا مجاورًا للعقار المائل، حيث أكدت اللجنة الهندسية أن العقار تزايد فيه الميل ليصل إلى نحو 15 سم بعد أن كان 10 سم منذ بدء الأزمة، ما يهدده بالانهيار.



وبدأت إدارة حي غرب الإسكندرية، إجراءات إخلاء العقارات المجاورة تنفيذًا لقرار اللجنة الهندسية.



قال اللواء هشام كمال، رئيس حي غرب، إن اللجنة الهندسية وضعت تقريرها المبدئى وقررت إخلاءه من السكان بالمنقولات، مضيفا أنه جار إخلاء 16 عقارا ومنزلا مجاورا من السكان دون المنقولات، حفاظًا على حياة المواطنين كإجراء احترازي.



وأوضح أن العقار المائل صادر له 32 قرار إزالة، وأن أحد السكان قام بفتح 4 شقق وهدم الحوائط والأعمدة الفاصلة، مما أثر على سلامة العقار الإنشائية، لافتًا إلى أن اللجنة اكتشفت تزايد ميل العقار بصورة سريعة.



وأجرى الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، زيارة لموقع العقار المائل ووجه مديرية التضامن الاجتماعي وإدارة الإسكان بحصر عدد السكان المتضررين وصرف إعانات عاجلة لهم.