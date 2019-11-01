الجمعة 01 نوفمبر 2019 الموافق 04 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
RevUP Advertisements

عالم

فلسطين: مخططات "أسرلة الضفة" بلغت مراحل متقدمة

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 06:01 م
الضفة الغربية
الضفة الغربية
ا ش ا
طباعة
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن مخططات "أسرلة" الضفة الغربية المحتلة وتهويدها، وضم أجزاء واسعة منها، وفرض القانون الإسرائيلي عليها بلغت مراحل متقدمة، خاصة بعد استيلاء الاحتلال على 3 آلاف كم2 من أراضي بلدة يطا جنوب الخليل جنوب الضفة، ضمن ما يسمى بـ"خطة آلون".

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الجمعة، أن هذه الخطة ستؤدي إلى فصل القدس الشرقية المحتلة عن محيطها الفلسطيني، في أبشع عملية استعمارية في المرحلة الحالية، مشيرة إلى أن استيلاء الاحتلال على مئات الكيلومترات من أراضي المواطنين في بلدة يعبد والقرى المجاورة لها غرب جنين، يهدف إلى إحياء وتعميق المشروع الاستيطاني الاستعماري في تلك المنطقة.

وأوضحت أن ذلك يأتي وسط تنفيذ عدد كبير من الطرق والسكك الحديدية الاستيطانية الضخمة، التي ستؤدي إلى ربط جميع المستوطنات المقامة في الضفة الغربية بعضها البعض من جهة وبأراضي عام 1948، وبالتالي نهش كل الفرص لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.
وقالت إن دولة الاحتلال تواصل تصعيد مخططاتها الاستعمارية التوسعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتنشر جرافاتها، وتستولي بقراراتها على مئات الكيلومترات، وتنهبها في طول الضفة الغربية وعرضها بما فيها القدس الشرقية المحتلة على مرأى ومسمع من العالم، وتضرب مطرقة الاحتلال في المفاصل الأكثر حساسية لتخريب أية فرصة لإحياء عملية السلام على أساس حل الدولتين.
وأضافت أن عمليات "الأسرلة" والتهويد وصلت إلى باطن الأرض الفلسطينية، حيث افتتح الاحتلال مقبرة ضخمة تحت الأرض على مشارف القدس الشرقية المحتلة.
وأدانت بأشد العبارات التغول الاستيطاني الاستعماري غير المسبوق، الذي انتقل إلى مرحلة متقدمة في اغتصاب وابتلاع ما تبقى من الأرض الفلسطينية، حيث يستغل الاحتلال الانحياز الأمريكي وسياساته.
وقالت إن عجز المجتمع الدولي ومؤسساته في تحمل مسئولياته السياسية والقانونية والأخلاقية تجاه شعبنا ومعاناته، وبما يفرضه القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، يوفر الغطاء الزمني اللازم للاحتلال لتغيير الواقع التاريخي والقانوني والديموغرافي القائم بالقوة، وخلق واقع جديد ينسجم ومصالح دولة الاحتلال.
وحذرت الوزارة من مغبة التعامل مع تلك المخططات الاستعمارية باعتبارها مسألة باتت عادية ومألوفة لا تستدعي أية وقفة أو موقف أو حتى إدانة شكلية.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 20 ساعة

الأرصاد تحذر من سقوط الأمطار السبت المقبل

منذ ساعتين و 54 دقيقة

5 أسباب دفعت "النقد الدولى" للإشادة بالاقتصاد المصرى

منذ يوم

والد «شهيد الشهامة»: راجح ذهب للمحكمة والإعياء غيّر ملامحه

منذ حوالي 5 ساعات

أسعار الذهب ترتفع.. وعيار"21" بـ677 جنيهًا

ads

الصور

image description

صور| فعاليات افتتاح السيسى لمصنعى الغازات الطبية والصناعية

image description

عمره 4 قرون.. حكاية "خان الزراكشة الأثري" قلعة نقش المعادن

image description

صور تشييع جثمان "شهيد التذكرة"

image description

صور لمشاركة الرئيس السيسى فى المؤتمر العالمى للاتصالات الراديوية بشرم الشيخ

image description

حالة الجو في أكتوبر وحدائق الأهرام

الأكثر قراءة

بالأسماء.. حركة التنقلات الكاملة لقيادات البترول

تفاصيل قرار التسعير التلقائي للمواد البترولية (فيديو)

رسالة قاسية من هانى شاكر إلى محمد رمضان

"المالية" تعلن عن وظائف حكومية شاغرة

أيام زمان

رضا عبد العال يروى تفاصيل المسلسل الذى جسد قصة حياته

غضب أحمد رمزي من يوسف شاهين بسبب "الشريف".. تعرّف على القصة

«إحداهن تسببت في حريق».. أغرب حكايات أغنيات حكيم

أفلام ساهمت في تغيير قوانين أو سن أخرى.. فريد شوقي له نصيب الأسد

نجم الساعة

«إحداهن تسببت في حريق».. أغرب حكايات أغنيات حكيم

الصحة

دراسة: بكتيريا الأمعاء تسبب بدانة الأطفال

فيروسات تساعد على الحماية من سرطان الجلد

دراسة: النوم العميق يخلص الدماغ من السموم

احذر.. الحصبة أخطر من الإيدز على جهاز المناعة

الرئيس نيوز

"الهالوين".. موسم القرع عند "فلاحين أوروبا"

قصة فستان كاد يفسد لقاء شهيراً بين الملكة إليزابيث وبابا الفاتيكان

"الاسم مستعار".. ما الشخصية الحقيقة لزعيم داعش الجديد؟

إخلاء 16 عمارة بمحيط العقار المائل فى الإسكندرية

منوعات

أول "نمر" بابتسامة ذهبية

دراسة: النساء يتعرضن لصعوبات في الإقلاع عن التدخين

"زين".. أول مسلسل مصرى 3D عن الابتكار وريادة الأعمال

طالب يبتكر وجهًا آليًا وقفازًا ذكيًا لمساعدة مرضى التوحد

كشكول

بالفيديو.. أستاذ بآداب بكفر الشيخ يطالب بتنفيذ أقصي عقوبة ضد طالبة الحقوق

أولياء أمور مدرسة بسوهاج يستغيثون بـ"شوقي" لإنقاذ أبنائهم من كارثة

محافظ قنا يوافق على رفع كثافات قاعات رياض الأطفال

مكافآت مجزية للأساتذة بجامعة القاهرة.. اعرف السبب

إسلام سياسي

لماذا غضب الشارع الأمريكي من واشنطن بوست بعد مقتل البغدادي؟ - فيديو

لجان الإخوان الإلكترونية تتداول شائعات ضد أبطال فيلم "الممر"

إخوة الدم.. لماذا لم تحتفِ "الإخوان" بمقتل أبوبكر البغدادي؟

عديل "البغدادي": زعيم داعش المقتول كان لا يصوم رمضان


زيت وسكر

68 ألفًا و971 طنًا صادرات الرمان

النهوض بمحصول بنجر السكر فى دورات تدريبة

وزير الزراعة: مصر تحصل على عضوية مجلس الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية

ضبط 2327 كيلو لحوم ودواجن وأسماك فاسدة بالجيزة

مقالات الرأي
مدحت بشاى
توطين التعصب الدينى.. مسئولية مَنْ؟
مؤمن المحمدي
المتنبى فى مصر
د. محمد عفيفي
الزمالك.. متغيرات المكان وتحولات التاريخ «1-2»
ماجد حبته
باكستان.. ويومان أسودان
المزيد

الثقافة

"بوح المبدعين" على مائدة المركز الدولي للكتاب.. 8 نوفمبر

وزيرة الثقافة تفتتح غدًا الدورة التأسيسية لبينالي القاهرة لفنون الطفل

يوم ترفيهى لقصر ثقافة الطفل بجاردن سيتي

"السويس بين التراث والإبداع" مؤتمر اليوم الواحد بالمحافظة

صفحتنا ع الفيس بوك