رئيس النواب الأمريكى تتوقع موعد مناقشة توجيه اتهام التقصير لترامب

توقعت اليوم الجمعة، رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى، بدء المجلس فى عقد جلسات الاستماع العامة لبحث توجيه الاتهام إلى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بالتقصير خلال شهر نوفمبر الجاري.



ونقلت اليوم وكالة أنباء بلومبيرج عن بيلوسى قولها إنه لا يوجد موعد نهائى ومحدد للانتهاء من التحقيق.